Passa no RH: alto número de demissões chama a atenção no Brasileirão 2025

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje assombrada pelo risco de mais demissões à beira do campo. Antes de a bola rolar, o Atlético anunciou , ontem, a saída de Alexi Stival, o Cuca, causada pela derrota por 2 x 0 para o Cruzeiro na última quarta-feira, na Arena MRV, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Neste fim de semana, Roger Machado e Mano Menezes têm provas de fogo à frente do Internacional e do Grêmio, respectivamente, contra o Fortaleza e o líder Flamengo. Ambos estão prestigiados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dos 20 clubes da Série A, 12 trocaram pelo menos uma vez de técnico. A Premier League, considerado o melhor campeonato nacional do mundo, viu seis trocarem o comandante na temporada de 2024/2025: Manchester United, Leicester, Wolverhampton, West Ham, Everton e Southampton. A dança das cadeiras provocou até revolta de quem trabalhava até pouco tempo no Campeonato Inglês. "Troca-se mais de técnico do que de roupa íntima", criticou o alemão Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool.

O germânico veio ao Brasil recentemente, mas não trabalhou aqui nem conhece a nossa realidade. Dos 20 times da Série A, oito empregam o mesmo profissional desde a primeira rodada. Quatro deles ocupam o G4 e brigam pelo título: Flamengo (1º), Palmeiras (2º), Cruzeiro (3º) e Bahia (4º). Abel Ferreira é o meia estável com quatro anos, nove meses e 27 dias de trabalho no time alviverde. Ele é exceção à regra.

Somente Rogério Ceni, Léo Condé e Roger Machado estão no mesmo emprego há pelo menos um ano.

Os outros quatro clubes resistentes a trocas neste Brasileirão estão alocados até a 13ª posição. São os casos de Mirassol (6º), Red Bull Bragantino (8º), Ceará (10º) e Internacional (13º). O time colorado mantém Roger Machado em meio a uma série de quatro derrotas consecutivas: três para o Flamengo e uma diante do Cruzeiro.

Dos oito clubes avessos a demissões até o início desta rodada, dois entrarão em campo hoje. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro receberá o São Paulo na tentativa de não perder o contato com o Flamengo. A distância do time de Leonardo Jardim para o de Filipe Luís é de cinco pontos, mas pode ser reduzida dois no campo virtual. A equipe carioca tem um jogo a menos contra o Sport. Segundo colocado com 42, o Palmeiras pode ser ultrapassado hoje pela Raposa, porém deve duas partidas na maratona pelo título.

Em alta no Brasileirão, o São Paulo trocou Luiz Zubeldia por Hernán Crespo na pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa e escala a classificação. São seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota desde a posse do ex-centroavante argentino.

O Ceará não larga as mãos de Léo Condé. Nem mesmo a eliminação nas semifinais da Copa do Nordeste abalou o prestígio do treinador. Intocável, ele comandará o Vozão contra o Juventude, hoje, às 16h, na Arena Castelão. O Botafogo mudou o rumo depois do Mundial. Renato Paiva deu lugar a Davide Ancelotti. O filho do técnico da Seleção tentará a primeira vitória em casa pelo Brasileirão no estádio Nilton Santos, às 18h30, contra o Bragantino.

Sob risco

Roger Machado acumula eliminações contra o Fluminense na Copa do Brasil e o Flamengo na Libertadores. "O Roger é o nosso treinador, já demonstrou aqui no Internacional sua capacidade. Nós estamos passando por um momento ruim, duas eliminações em copas , mas a gente acredita que o trabalho é possível de ser recuperado", afirmou o presidente Alessandro Barcellos depois da eliminação por 3 x 0 no placar agregado contra o Flamengo.

"O que sustenta é meu trabalho do dia a dia. Esse ciclo é de baixa, já foi de muita alta. O que sustenta é o que foi feito até então, sem tirar esse recorte, que é muito importante. É um momento de instabilidade, que está demorando a passa. O que sustenta a minha possível permanência e minha motivação é seguir trabalhando", ponderou o treinador.

Mano Menezes quis entregar a prancheta do Grêmio depois da derrota para o Sport, a única vitória do time pernambucano nesta Série A. O tricolor gaúcho venceu apenas dois dos últimos 10 jogos. Perdeu cinco e empatou três. O adversário de amanhã é o Flamengo, no Maracanã. Depois de vencer o Inter três vezes, o time rubro-negro goleou o Vitória: 8 x 0.

"O Brasil inteiro sabe que é mais difícil jogar contra o Flamengo no Maracanã, e o Rio Grande do Sul também já sabe, né? Vamos trabalhar como trabalhamos para enfrentar qualquer adversário. Acho que vamos enfrentar um dos melhores times do Brasil, um dos melhores elencos do Brasil, mas temos capacidade de enfrentá-los como enfrentamos todo mundo", comentou Mano Menezes depois do empate com o Ceará, em Porto Alegre. "Temos que nos planejar com muito afinco para enfrentá-los da mesma forma que os outros enfrentam os grandes pelo mundo", complementou o treinador.

Cuca

Protagonista do Triplete do Galo em 2021 ao levar o Atlético aos títulos do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão, Alexi Stival, o Cuca foi demitido, ontem, depois de duas vitórias, um empate e quatro derrotas nos últimos sete jogos.

"Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o staff."

"Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos!", despediu-se Cuca.



