Atlético Mineiro desiste de contratar Jorge Sampaoli; entenda

O Atlético-MG desistiu de contratar o técnico Jorge Sampaoli. Afinal, o nome do treinador estava entre os cotados para substituir Cuca, que deixou o clube na última sexta-feira (29). Dentre os três critérios adotados pela diretoria do Galo, o argentino não passou em dois deles. A informação é do “ge”.

De acordo com informação, a questão comportamental do argentino e do grupo de auxiliares dele, o trato com as categorias de base e o desempenho esportivo foram os fatores que mais pesaram para desistência em contratar o argentino. Em sua passagem entre março de 2020 e fevereiro de 2021 não deixou saudades. Há, afinal, relatos de comportamento inadequado do treinador estrangeiro.





Se dependesse somente da torcida, Sampaoli, portanto, voltaria ao futebol brasileiro e reassumiria o Atlético por conta dos resultados. Em 2020, ele terminou entre os primeiros colocados do Brasileirão. Na prática, montou a base que venceria a edição seguinte sob o comando de Cuca e com a chegada do ídolo Hulk.

Sem Sampaoli, Pedro Caixinha, Pedro Martins e Zubeldía seguem entre os nomes que podem assumir a vaga de Cuca. A diretoria espera definir o novo treinador até o começo da próxima semana.

Diante do Vitória, neste domingo, às 18h30, o Atlético terá Lucas Gonçalves, auxiliar fixo do clube, no comando. Depois disso, o Galo, assim, terá dez dias de intervalo para o jogo contra o Cruzeiro, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão.