Impiedoso, Mirassol humilha o Bahia em duelo de G6

O Mirassol não está de brincadeira nesta edição do Campeonato Brasileiro. Quem visita o Maião passa mal. Neste domingo (31), pela rodada 22, não foi diferente com o Bahia. O time paulista, inclemente, goleou o Tricolor por 5 a 1, em duelo de dois times que estão na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.
Apesar da derrota, o Bahia, com 36 pontos, permanece na quarta colocação do Brasileirão, mas vê dois times no retrovisor: Botafogo (quinto) e o próprio Mirassol (sexto), com 35.
Este Mirassol dá medo!
O novo Carrossel Caipira não deixou o Bahia respirar. Em dois minutos, João Victor aproveitou escanteio, projetou-se no meio da defesa soteropolitana e desviou para inaugurar o score. Pouco depois, Reinaldo centrou. Da Costa, de forma meio acrobática, ampliou o marcador. Novo ataque. Desta vez, Negueba arramatou. Ronaldo pegou, mas largou a pelota nos pés de Lucas Ramon, que só teve o trabalho de chutar cruzado. Ninguém acrediatava no que estava acontecendo no interior paulista. O Esquadrão ficou completamente desnorteado.
Bahia tem a bola, mas não adianta nada
Com as mexidas do técnico Rogério Ceni, o Bahia passou a ter mais posse de bola. Chegou, assim, a resgistrar 70%. Número alto e infrutífero, pois o Mirassol era muito mais incisivo no ataque. Tanto que José Aldo deixou o MMA de lado e ganhou a sobra do goleiro Ronaldo. Alesson apanhou a sobra e irrompeu os portões da cidadela tricolor. Insaciável, o time da casa queria mais. Cristian recebeu de Carlos Eduardo e meteu o quinto. No fim, Nestor ainda descontou, mas não salvou a honra dos forasteiros.
MIRASSOL 5×1 BAHIA
Campeonato Brasileiro – 22ª rodada
Data e horário: 31/08/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Gols: João Victor, 2’/1ºT (1-0); Da Costa, 21’/1ºT (2-0); Lucas Ramon, 29’/1ºT (3-0); Alesson, 13’/2ºT (4-0); Cristian, 29’/2ºT (5-0); Nestor, 42’/2ºT (5-1)
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho (Kim, 33’/2ºT), Moura e Aldo (Bianqui, 33’/2ºT); Negueba (Carlos Eduardo, 24’/2ºT), Carioca (Alesson, 15’/1ºT) e Da Costa (Christian, 15’/1ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
BAHIA: Ronaldo; Arias, Duarte, Mingo e Juba; Acevedo (Resende, 38’/1ºT), Jean Lucas, Ribeiro (Nestor, 23’/2ºT) e Cauly (Tiago, 38’/1ºT); Pulga (Kayky, 14’/1ºT) (Sanabria, 23’/2ºT) e Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Cartão Amarelo:
Cartão Vermelho:
