Virginia vai à Espanha e reacende rumores de romance com Vini Jr

Um outro fator que favorece a teoria de que haverá um encontro entre eles é que o atacante terá alguns dias de descanso devido à data Fifa - (crédito: Fotos: Reprodução / Instagram)

Os boatos de um suposto romance entre Vini Jr e Virgínia tiveram mais um capítulo. Isso porque a apresentadora compartilhou com os seus seguidores no Instagram que iniciou uma viagem na Europa. Ela desembarcou em Madri, nesta segunda-feira (01/09), ao lado de sua equipe pessoal, o assessor Hebert e o maquiador Nikolas Miguel. Além dos seus amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire. A partir disso, voltaram à tona os rumores do affair com o jogador do Real Madrid.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Afinal, os seguidores e admiradores da influenciadora se recordaram que o astro reside na Espanha assim que o jatinho particular de Virginia chegou ao país. Um outro fator que favorece a teoria de que haverá um encontro entre eles é que o atacante terá alguns dias de descanso devido à data Fifa.

Isso porque Vini Jr não foi convocado para os próximos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. O jogador está suspenso do confronto diante do Chile, no próximo dia 4, no Maracanã. Depois da revelação, alguns fãs passaram a especular que a viagem teve o pretexto de encontrar o camisa 7 do Real Madrid.

“Indo encontrar o jogador e levou os amigos para disfarçar a viagem”, apontou um seguidor. “Esse avião é do Vini Jr., veio buscar ela em Goiânia”, arriscou um outro em tom de brincadeira. “Maravilhosa, tem que viajar mesmo, e se for pra encontrar o Vini ou não, ninguém tem nada a ver com isso”, frisou um terceiro fã.



Influenciadora confirma presença em festa de Vini Jr

Antes apenas um rumor, a presença de Virginia na festa de aniversário do craque do Real Madrid, que ocorreu em julho, foi confirmada por ela própria. Tal declaração ocorreu em uma edição de agosto do programa do SBT “Sabadou com Virginia”.

Assim, ela assumiu a presença durante o quadro “Verdade ou Desafio”. Na oportunidade, o cantor Dudu Nobre a questionou quando havia sido a sua última ressaca. Com isso, Virginia indicou que ocorreu na festa de Vini Jr depois de bastante insistência dos convidados e da plateia.



