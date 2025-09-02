Piloto de Brasília vence o Campeonato Brasileiro de Asa Delta

O brasiliense Glauco Pinto (ao centro) exibe o troféu de campeão do Campeonato Brasileiro no lugar mais alto do pódio - (crédito: Divulgação)

Piloto do Distrito Federal, Glauco Pinto é o campeão brasileiro de Asa Delta 2025. Ele se consagrou tri na modalidade (2018/2024/2025) após a Etapa Brasília, disputada de 23 a , na Rampa de Voo Livre Dr José Menck, na Serra do Paranã, situada a cerca de 90km da capital federal.

Marcelo Morganti Ferro e Álvaro Figueiredo Sandoli ficaram, respectivamente, na 2ª e na 3ª colocação. A competição é disputada em categorias. Na categoria Sport, o vencedor da Etapa Brasília foi Marcelo Alexandre Menin; na categoria Rígida, o vencedor foi Gustavo Corsini; e na categoria Elite, a vitória foi do australiano Jonny Durand (Glauco Pinto foi o 2º).

A organização do Campeonato é da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL) em parceria com a Associação de Voo Livre do Distrito Federal, com apoio das prefeituras de Planaltina (GO) e Formosa (GO).

Proteção Ambiental

A disputa da etapa decisiva do campeonato teve uma novidade especial: a organização e os pilotos seguiram regras específicas de proteção ambiental na área no entorno da rampa de saltos. Foi a condição para que os proprietários do terreno liberassem o torneio.

A rampa Dr. José Menck é cercada por áreas de proteção permanente e lá são realizadas pesquisas com flora e fauna do Cerrado, com várias espécies animais em risco de extinção, como onça-pintada, onça-parda e lobo-guará.