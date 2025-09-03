Vídeo: jogador agride árbitra depois de levar cartão vermelho

A árbitra Vanessa Ceballos foi agredida por um jogador, depois de lhe ter mostrado o cartão vermelho - (crédito: - Reprodução de Vídeo)

Na noite desta terça-feira (2), no Estádio Chelo Castro, em Aracataca, o jogo entre Real Alianza e Deportivo Quique, pela terceira divisão do Campeonato Colombiano, registrou uma cena covarde de violência contra a arbitragem.

A árbitra Vanessa Ceballos foi agredida por Bolivar, jogador do Real Alianza, após lhe mostrar cartão vermelho. Inconformado com a expulsão, o atleta saiu do banco de reservas e atingiu a juíza com um tapa no rosto, o que provocou revolta imediata dentro e fora de campo.

Veja o vídeo:

O episódio ganhou ainda mais repercussão pela reação da própria árbitra. Ela deixou o apito cair da boca, tentou revidar a agressão nervosa com a situação, mas outros atletas a contiveram.

Por meio de nota, a liga de futebol local repudiou o ato e reforçou que não tolera nenhum tipo de violência, sobretudo contra mulheres.

