CBF assina contrato de dois anos e recupera camarotes do Maracanã

Maracanã será palco do duelo entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias - (crédito: Foto: Paula Reis / Flamengo)

Depois de quase três anos, a seleção brasileiro volta ao Maracanã nesta quinta-feira (4), para medir forças com o Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias da América do Sul, com direito a show de Ivete Sangalo. Assim, o confronto também marcará a recuperação do espaço para a CBF, que assinou Termo de Permissão de Uso de dois camarotes no estádio. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Governo do Estado cedeu os espaços de número 317 e 318 gratuitamente para a entidade. Eles foram utilizados pela Confederação até o início deste ano. Na época, os concessionários Flamengo e Fluminense, que venceram a licitação no ano passado, pediram de volta o espaço.

Corrida pelos camarotes

Em janeiro, o então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, os reivindicou de volta. Ele fez “com base no relacionamento duradouro, estável e profícuo entre CBF e Governo do Estado”. Além disso, reiterou que a CBF “utilizava (os camarotes) para promover e fomentar o desenvolvimento do futebol brasileiro”.

A Casa Civil do Governo fez uma análise técnica e considerou o “o papel fundamental” da entidade na organização e gestão do futebol brasileiro. Vale lembrar que a dupla Fla-Flu promoveu um leilão de 11 camarotes com lance mínimo de R$ 585 mil e receitas de até R$ 6,1 milhões por contrato de três anos. O Governo do Estado, por sua vez, ainda tem direito a outros cinco camarotes.

Com o retorno dos camarotes, que ficam no setor Oeste e comportam pouco mais de 40 pessoas, a CBF se prepara para receber diversas autoridades e ex-campeões do mundo.

