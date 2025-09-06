Chargers surpreende Chiefs e vence na segunda visita da NFL ao Brasil

O wide receiver #9 do Kansas City Chiefs, JuJu Smith-Schuster, é derrubado pelo linebacker #0 do Los Angeles Chargers, Daiyan Henley, durante o jogo da NFL entre o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers no Estádio Neo Química Arena em São Paulo - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

São Paulo – O país do futebol virou o país do football. Em mais uma noite memorável para o fã do futebol americano, o Los Angeles Chargers venceu o Kansas City Chiefs por 27 x 21, nesta sexta-feira (5/9), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela segunda partida da história da NFL no Brasil. Com direito a mosaico e mais de 47,6 mil pessoas na arquibancada, o Brasil deu mais um show para receber o esporte da terra do Tio Sam e abriu a temporada com o pé direito.

“O Brasil agora tem um lugar especial no meu coração. Vou sempre lembrar desse 5 de setembro. Vitória, bom jogo e aqui, é especial. Foi incrível. Foi a primeira vez que entrei no campo antes do jogo e gravei um vídeo, porque era uma atmosfera sensacional”, disse o técnico Jim Harbaugh.

O destaque da noite fria na capital paulista foi o quarterback Justin Herbert, autor de 318 jardas passadas e três touchdowns, além de mais 32 jardas corridas. O wide receiver Quentin Johnston contribuiu com 79 jardas e duas pontuações. Do outro lado, a estrela Patrick Mahomes somou 315 jardas totais e dois touchdowns, mas não foi suficiente.

Se no ano passado o Philadelphia Eagles foi mandante na primeira partida da liga no Brasil e terminou como campeão do Super Bowl, o Chargers deixa São Paulo com a confiança de abrir a nova temporada com vitória em cima do rival de divisão e moral para sonhar alto. De quebra, a franquia de Los Angeles ainda encerrou um jejum de quatro anos sem vencer o Chiefs.













O Chargers esteve na dianteira desde o início do confronto entre as equipes da divisão Oeste da Conferência Americana (AFC), mas a partida foi decidida apenas nos últimos minutos, com uma corrida de Justin Herbert que sacramentou o placar e impediu a tentativa de reação do adversário.

“Eu sempre quis vir ao Brasil. Claramente os fãs se importam muito e são muito apaixonados, então foi muito legal viver isso. Eu adoraria voltar para cá”, acrescentou Herbert.

As equipes retornam aos Estados Unidos e voltam à ação pela semana 2 da temporada. O Chiefs recebe o Eagles no próximo domingo (14/9), às 17h25, na revanche do último Super Bowl, enquanto o Chargers visita o Las Vegas Raiders em 15 de setembro, às 23h.

A partida

O confronto divisional começou parecendo aquilo que os torcedores do futebol da bola redonda intitulam de jogo feio, com muitos chutões e poucos lances de efeito. Depois de um punt do Chiefs, o lampejo veio nas mãos de Justin Herbert, que achou Quentin Johnston no canto da endzone para abrir o placar com um passe de cinco jardas. No entanto, a sequência foi uma série de três campanhas sem mais pontos das equipes para fechar o primeiro quarto.

Na segunda parcial, os motores começaram a aquecer e ambos os times trocaram um par de field goals cada, mas ainda abusando das faltas que prejudicaram campanhas promissoras. O destaque foi o kicker Harrison Butker, acionado com o relógio prestes a zerar para converter um chute de 59 jardas e deixar a partida em 13 x 6 para Los Angeles.

As engrenagens passaram a funcionar de vez após o intervalo e o show comandado pela cantora colombiana Karol G. Mostrando o motivo de ser considerado um dos maiores talentos da liga, Mahomes conduziu o Chiefs em uma campanha próxima da perfeição, com 80 jardas em 11 jogadas até ele mesmo correr 11 jardas rumo a endzone para deixar o placar em 13 x 12, mas Butker errou o ponto extra para empatar.

A trocação estava só começando. Herbert respondeu na mesma moeda, conectando com Keenan Allen em um touchdown de 11 jardas, apenas para Mahomes retrucar em uma bola de 37 jardas para Travis Kelce. O camisa 10 do Chargers manteve o toma lá, dá cá e fez 27 x 18 ao achar Johnston mais uma vez e ampliar a diferença.

Com o relógio já no último quarto, o cronômetro virou preocupação para o Chiefs. Butker diminuiu a desvantagem para seis pontos após converter um field goal e deixou a chance da virada nas mãos da defesa. No entanto, Herbert decidiu novamente, desta vez com as pernas, e correu para conseguir a primeira descida que sacramentou o resultado final em 27 x 21.