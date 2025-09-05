Corinthians "convoca" Taylor Swift como amuleto antes de jogo da NFL em Itaquera

Timão publica foto de camisa personalizada com o nome de Taylor - (crédito: Reprodução/Instagram (@corinthians))

O Corinthians entrou no clima do jogo da NFL, que acontece nesta sexta-feira (5/9), na Neo Quimira Arena, e publicou nas redes sociais a foto de uma camisa personalizada com o nome da cantora Taylor Swift. Na legenda, o clube escreveu: "Tudo pronto para o nosso amuleto."

A partida coloca em campo o Kansas City Chiefs, time do astro Travis Kelce, noivo de Taylor, contra o Los Angeles Chargers. A presença do jogador reforçou as especulações de que a cantora poderia aparecer em Itaquera.

Durante a transmissão da CazéTV, a jornalista Mariana Spinelli apareceu usando uma blusa com a famosa montagem que coloca o rosto de Taylor no corpo de Jesus, meme bastante popular entre os fãs da cantora.

Entenda a relação da cantora com o Timão

O “pacto” teria começado em 2006, ano em que Taylor lançou seu primeiro álbum, quando o Corinthians venceu por 1 a 0. A sequência de sorte atravessou quase duas décadas, até ser “quebrada” em 2024, quando o clube perdeu para o Juventude por 2 a 0, dois dias antes do lançamento de The Tortured Poets Department.



Além disso, Taylor assinou seu primeiro contrato em 1º de setembro de 2005, exatamente 115 anos após a fundação do Corinthians. Para parte da torcida, a coincidência transformou a cantora em um verdadeiro amuleto.

