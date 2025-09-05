Neymar encontra o astro da NFL Travis Kelce em noite de NFL no Brasil

Craques das bolas redonda e oval se cumprimentam em São Paulo - (crédito: Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O craque Neymar é um dos convidados especiais do jogo da NFL no Brasil. A partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs ocorre na Neo Química Arena, em São Paulo. Antes do início do jogo, o atacante do Santos encontrou o astro Travis Kelce. O camisa 10, aliás, declarou sua torcida na partida desta sexta-feira (5). Ele disse ser “muito fã” de Patrick Mahomes, o quarterback dos Chiefs.

O encontro entre os dois astros do esporte ocorreu durante o aquecimento do time de Kansas. O jogador Travis Kelce se aproximou da beira do campo para falar com amigos. Ele, então, aproveitou a oportunidade para abraçar e cumprimentar Neymar Jr. A interação entre os atletas, de fato, chamou a atenção de todos os presentes.

Após o encontro com o tight end, o jogador do Santos falou sobre sua torcida no jogo. Ele revelou que sua grande admiração pelo quarterback foi o fator decisivo.

“É difícil, mas eu sou muito fã do (Patrick) Mahomes e estou torcendo pelo Chiefs”, disse Neymar.

Travis Kelce, de fato, é um dos principais nomes de sua equipe. Ao lado de Mahomes, ele é uma das maiores estrelas do time de Kansas. O atleta, contudo, também chama muita atenção fora de campo. Ele é o noivo da famosa cantora americana Taylor Swift.