Saiba como será a reunião do Fluminense sobre SAF

Os torcedores do Fluminense ficarão por dentro da SAF do clube nesta segunda-feira (8). O clube realizará uma reunião do Conselho Deliberativo para tratar atualizações do tema. O evento acontecerá no Salão Nobre das Laranjeiras, a partir das 20h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo pela FluTV. Os sócios podem comparecer, mas as vagas serão limitadas em razão do espaço físico.

Além disso, o objetivo da reunião é meramente informativo e não haverá nenhuma votação, conforme consta na pauta encaminhada aos conselheiros. A expectativa é que a proposta do fundo gerido pela LZ Sports, que reúne 15 torcedores milionários que dividirão cotas das ações do futebol do clube, tenha apresentação.

O processo deverá ter aprovação primeiro pelo Conselho Deliberativo para que aconteça uma Assembleia Geral com os sócios para aprovar ou não a mudança. A ideia da diretoria, aliás, é esperar a eleição para presidente do clube, na segunda quinzena de novembro, para dar prosseguimento ao processo da venda do futebol.

A última reunião do Conselho Deliberativo sobre SAF aconteceu no dia 14 de abril. Na ocasião, o Fluminense apresentou o projeto sobre a SAF e explicou o modelo que desejava aplicar. Assim, ressaltou que todos os documentos seriam apresentados ao conselho e que os sócios futebol, proprietários e contribuintes teriam a decisão final.

A SAF do Fluminense

O modelo da SAF do Fluminense contará com 15 torcedores milionários do clube adquirindo cotas da empresa que comandará o futebol. O fundo com os tricolores será o sócio majoritário da SAF, com a associação na condição de minoritária. Assim, em caso de aprovação, o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, deverá ter papel relevante na SAF, atuando como CEO.

O fundo que a Lazuli Partners está estruturando para comprar a SAF do Fluminense promete investir R$ 6 bilhões no futebol tricolor nos próximos anos, além de assumir a dívida de R$ 865 milhões. Dessa forma, o foco será nos resultados esportivos antes da busca por retorno financeiro.

Além disso, a administradora do fundo, a LZ Sports, estuda um modelo em que sócios “menos afortunados” possam compra cotas de R$ 200 mil. O investimento, aliás, será sobretudo aos sócios-torcedores do clube. A informação é do colunista Lauro Jardim, do “O Globo”. A cota mínima, no momento, para quem quiser investir é de R$ 10 milhões. Ou seja, somente para os milionários.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.