Memphis Depay celebra um ano de Corinthians: “Nunca duvidei da minha decisão”

Memphis Depay completa um ano com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Após a classificação do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil, Memphis Depay publicou um texto nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), em que celebra o primeiro ano com a camisa do Timão.

Na publicação, o holandês, que se tornou o maior artilheiro da história de sua seleção no último final de semana, mostrou imagens de seus momentos no clube paulista. Além disso, fez questão de destacar o apoio da torcida nas partidas ao longo desta temporada.

Desde que chegou ao futebol brasileiro, o atacante conquistou o título do Campeonato Paulista, porém também passou por algumas turbulências, como o atraso nos pagamentos, algo que o fez faltar um treino. Por outro lado, ele fez questão de dizer que jamais duvidou da sua decisão em defender o Timão e atuar em solo brasileiro.

“Nunca duvidei da minha decisão… O Brasil é um país lindo, com pessoas incríveis que possuem muita energia e um espírito poderoso. Isso me inspirou muito, enquanto eu inspirava muitas pessoas ao mesmo tempo. Um período desafiador não conseguiu me distrair do panorama geral que tenho em mente”, escreveu.

“Um ano depois, alcançamos algumas metas, mas quero lembrar que estamos longe de terminar. Eu acredito que podemos mudar as coisas neste lindo clube”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Memphis Depay (@memphisdepay)

Veja o texto de Memphis Depay na íntegra

Hoje faz um ano que me mudei para o Brasil.

Quando eu disse que me mudei com fé e propósito, as pessoas questionaram o significado disso, e como ainda estou nessa jornada, só posso dizer que o tempo irá dizer.