Salah, nos acréscimos, livra o Liverpool do tropeço em Burnley

Logo após cobrar muito bem o pênalti, Salah celebrou o gol que definiu o 1 a 0 do Liverpool sobre o Burnley. O gol saiu aos 50 minutos da etapa final. - (crédito: Stu Forster/Getty Images)

O Liverpool arrancou uma vitória na marra neste domingo, 14/9, no Campeonato Inglês. O atual campeão foi até Burnley, no Turf Moor, e viu um dono da casa guerreiro, fechadíssimo e que, mesmo terminando com um a menos, conseguiu segurar um resultado que estava sendo muito comemorado. Contudo, um pênalti bobo de Hannibal aos 50 minutos levou tudo a perder. Afinal, naquele que foi o último ataque dos Reds no jogo, Salah cobrou e definiu o 1 a 0.

O Liverpool, assim, vai disparando na liderança: tem quatro vitórias em quatro jogos e chega aos 12 pontos, já abrindo três para os vice-líderes Arsenal, Tottenham e Bournemouth. O Burnley parou nos três pontos, em 17º, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Liverpool tenta, mas a bola não entra

Apresentando a sua camisa alternativa verde, recém-lançada em homenagem a um antigo manto dos anos 90, o Liverpool foi para cima do Burnley. Era o esperado diante de um time de menor qualidade técnica e que veio da Segunda Divisão. Mas os donos da casa mostraram um bom sistema defensivo, o que obrigou o atual campeão inglês a arriscar de fora da área ou em chuveirinhos. Assim, chance real no primeiro tempo foi apenas um lance de Elliott pela esquerda. Ele saiu da marcação e chutou próximo da trave.

No segundo tempo, o Liverpool permaneceu buscando o gol, mas sem conseguir sucesso na área. Sua primeira boa chance foi uma bomba de fora da área de Gakpo, que o goleiro Dubravka defendeu com excelência. Aos 28, nova chance — a primeira real dentro da área: após cruzamento da esquerda, a zaga do Burnley falhou e Chiesa cabeceou desmarcado na altura da marca do pênalti. Mas cabeceou mal: foi para fora.

Parecia não ser mesmo o dia do Liverpool. E não faltava pressão. Para se ter ideia, aos 30 da etapa final, os Reds tinham 78% de posse e 21 a 2 em finalizações — sendo que as duas do Burnley foram fora do alvo. Um massacre total, mas com ineficácia ofensiva.

Salah garante a vitória

Na reta final, aos 39 minutos, Ugochukwu fez falta em Wirtz e foi expulso, deixando o Burnley com dez. O empate era iminente — principalmente depois que, aos 46, Frimpong, livre, chutou quase na marca do pênalti e Dubravka salvou. Mas, aos 50 minutos, veio o golpe fatal. Frimpong avançou pela direita e cruzou. Hannibal, com o braço direito aberto, viu a bola bater em seu cotovelo. Pênalti claro. Salah cobrou sem a menor chance de defesa para o goleiro Dubravka. 1 a 0. Em seguida, apito final.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (13/9)

Arsenal 3×0 Nottingham Forest

Newcastle 1×0 Wolverhampton

Everton 0x0 Aston Villa

Fulham 1×0 Leeds

Bournemouth 2×1 Brighton

Crystal Palace 0x0 Sunderland

West Ham 0x3Tottenham

Brentford 2×2 Chelsea

Domingo (14/9)

Burnley 0x1 Liverpool

Manchester City x Manchester United – 12h30

