Corinthians vence Cruzeiro é heptacampeão do Brasileirão feminino

Jogadoras do Corinthians vibram logo após o gol de Thais, que valeu o hepta brasileira ao Corinthians - (crédito: Foto: Divulgação CBF)

O Corinthians é mais uma vez campeão do Brasileirão Feminino — campeão, não: heptacampeão! No início da tarde deste domingo, 14/9, fez clássico duríssimo e equilibrado. Mas venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na Neo Química Arena, no jogo da volta da finalíssima. Na ida, empate em 2 a 2. Assim, as corintianas celebram o sétimo título nacional e o hexa seguido. Um império na categoria. O gol do título foi da zagueira Thais Ferreira, no início do segundo tempo.

O público em Itaquera foi o terceiro maior da história do futebol feminino no Brasil: 41.130, com grande festa da Fiel. Já as cruzeirenses, que buscavam o primeiro título, saem decepcionadas, mas cientes de que fizeram um grande campeonato e perderam para uma rival campeã de tudo.

Equilíbrio no primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado pela posse de bola do Corinthians e uma eficácia maior do Cruzeiro nos ataques. Tanto que o time mineiro, mesmo com posse menor (39%) e com cinco finalizações contra nove das corinthianas, teve as três principais chances. Incluindo a melhor delas: um chute de Gaby Soares, mas que parou no travessão da goleira Nicole. O Timão, apesar do volume e de jogar muito pela direita, não era feliz nos cruzamentos, e suas jogadoras não entravam na área.

Corinthians hepta!

Para o segundo tempo, tentando mudar o comportamento do time, o técnico Lucas Piccinato trouxe Dayana Rodríguez e colocou a artilheira Vic Albuquerque para dar força ofensiva às donas da casa. Afinal, deu certo. As Brabas ficaram na pressão e chegaram ao gol aos quatro minutos. Após escanteio e boa jogada pela esquerda, Duda Sampaio chutou da entrada da área. Camila deu rebote e Thais Ferreira mandou para a rede. Foi o primeiro gol da zagueira com a camisa do Corinthians.

O jogo seguiu marcado pelo equilíbrio, mas com o Cruzeiro aumentando a pressão atrás do empate e quase conseguindo aos 23 minutos. Vanessinha fez boa jogada pela direita e chutou para grande defesa parcial de Nicole. Na sobra, Byanca Brasil finalizou mesmo com a marcação, mas foi para fora.

Depois dos 30 minutos, o técnico corintiano foi fazendo alterações que deixaram a equipe um pouco mais fechada, buscando mais contra-ataques. Alcançou o objetivo. Mas não sem antes levar um grande susto no último ataque do jogo. Letícia Ferreira, livre, concluiu para fora um cruzamento. O jogo acabou em seguida. Enfim, Timão hepta!

CORINTHIANS 1X0 CRUZEIRO

Final do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de volta)

Data: 14/9/2025

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 41.130

Renda: R$ 1.237.699,00

Gol: Thais Ferreira, 4'/2ºT (1-0)



: Thais Ferreira, 4’/2ºT (1-0) CORINTHIANS: Nicole; Thais Ferreira, Érika, Mariza e Tamires; Dayana Rodriguez (Vic Albuquerque, Intervalo), Duda Sampaio (Leticia, 34’/2ºT), Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti (Ariel, 41’/2ºT); Andressa Alves (Yayá, 19’/2ºT) e Jhonson (Gi Fernandes, 34’/2ºT). Técnico : Lucas Piccinato.

Nicole; Thais Ferreira, Érika, Mariza e Tamires; Dayana Rodriguez (Vic Albuquerque, Intervalo), Duda Sampaio (Leticia, 34’/2ºT), Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti (Ariel, 41’/2ºT); Andressa Alves (Yayá, 19’/2ºT) e Jhonson (Gi Fernandes, 34’/2ºT). Lucas Piccinato. CRUZEIRO: Camila; Paloma Maciel, Isa Haas e Vitória Calhau; Isabela, Bedoya, Gisseli (Sochor, 39’/2ºT), Gaby Soares (Letícia Alves, 40’/2ºT), Pri Back (Letícia Ferreira, 12’/2ºT) e Marília (Vanessinha, 12/2ºT); Byanca Brasil. Técnico : Jonas Urias.

Camila; Paloma Maciel, Isa Haas e Vitória Calhau; Isabela, Bedoya, Gisseli (Sochor, 39’/2ºT), Gaby Soares (Letícia Alves, 40’/2ºT), Pri Back (Letícia Ferreira, 12’/2ºT) e Marília (Vanessinha, 12/2ºT); Byanca Brasil. : Jonas Urias. Árbitro: Thayslane de Melo Costa (ES)

Thayslane de Melo Costa (ES) Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT)

Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Cartões amarelos: Duda Sampaio, Jhonson, Tamires (COR); Paloma Maciel (CRU)

