Com quebra de jejum, São Paulo vence o desorganizado Botafogo

Em jogo de quebra de tabu, o São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (14), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor voltou a vencer o Alvinegro após quase cinco anos. O único gol da partida foi de Juan Dinenno, que marcou o primeiro pela equipe paulista ainda no primeiro tempo. O time de Davide Ancelotti teve um primeiro tempo muito abaixo e não teve nenhuma oportunidade. Por sua vez, a equipe de Crespo foi superior na maior parte do jogo.

Com o resultado, o São Paulo se aproxima do Botafogo na tabela e fica na sétima colocação, com 35 pontos, mesmo número que o sexto colocado Alvinegro. Agora, o Tricolor vira a chave para a disputa da Libertadores. Na quinta-feira (18), o Tricolor enfrenta a LDU na altitude de Quito, às 19h, pelo jogo de ida das quartas da competição. O Glorioso, por sua vez, joga diante do Mirassol, na quarta-feira (17), às 19h30, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.

Dinenno quebra jejum, e Botafogo perdido

A equipe do São Paulo dominou as ações no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, Juan Dinenno, enfim, balançou as redes pelo Tricolor. O atacante aproveitou bobeada da zaga carioca e colocou para dentro. Na comemoração, o camisa 19 do time tricolor chegou a chorar. Ele, afinal, estava há mais de um ano sem marcar um gol. Logo depois, Tapia quase ampliou em finalização na entrada da área, e Enzo Díaz ainda colocou uma bola trave após cobrança de falta. Do outro lado, o Botafogo não se encontrou com os três volantes e não conseguia criar situações de gols. O time foi para o jogo com sete mudanças em relação ao jogo contra o Vasco. Além disso, não finalizou ao gol do goleiro Rafael. Para piorar no fim, o goleiro Neto sentiu um desconforto e saiu de campo.

São Paulo segura o Botafogo no fim

Com uma atuação bem abaixo, o técnico Davide Ancelotti proporcionou mudanças para tentar mudar a postura do time. No entanto, foi o São Paulo que assustou primeiro. Antes do minuto inicial, Cédric recebeu ótimo lançamento na ponta direita e tocou para Dinenno, que é bloqueado, mas a bola sobou para Tapia. O atacante, porém, desperdiçou. Logo depois, o chileno balançou as redes, mas estava em posição irregular. Do outro lado, o Alvinegro chegou com mais frequência no ataque, porém sem qualidade. A melhor chance aconteceu com Matheus Martins em finalização perigosa. Savarino também arriscou, porém sem perigo.

Nos minutos finais, o Botafogo trabalhou mais a bola e buscou as laterais para criação, enquanto o São Paulo seguia apostando nos contra-ataques, porém sem grande sucesso. Aos 35 minutos, Rafael fez a primeira defesa do jogo após chute forte de Cuiabano. Logo em seguida, Joaquín Corrêa também fez o goleiro trabalhar. Perto dos 45 minutos, Rigoni conseguiu um contra-ataque, ficou de frente para Léo Linck e colocou a bola trave. O banco de reservas do Tricolor já estava em pé para comemorar. Já nos acréscimos, Luan também teve a chance a oportunidade de ampliar, mas o goleiro alvinegro fez grande defesa.

SÃO PAULO 1×0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data: 14/9/2025 (domingo)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 38.713 presentes

Gols: Dinenno, 6’/1°T (1-0)

SÃO PAULO: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco (Arboleda, 26’/2°T), Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio, 11’/2°T), Rodriguinho (Luan, 31’/2°T), Enzo Díaz (Wendell, intervalo); Tapia e Dinenno (Rigoni, 12’/2°T). Técnico: Hernán Crespo

BOTAFOGO: Neto (Léo Linck, 46’/1°T); Vitinho, David Ricardo, Kaio Pantaleão, Marçal (Cuiabano, 16’/2°T); Newton, Allan (Joaquín Corrêa, intervalo), Danilo, Jeffinho (Matheus Martins, intervalo); Savarino e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Rafael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (GO)

Cartão Amarelo: Alan Franco, Marcos Antônio, Tapia (SAO), David Ricardo (BOT)