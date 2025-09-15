Brasil coloca cinco atletas nas semis das provas com barreiras

As primeiras barreiras do Brasil no Mundial de Atletismo de Tóquio foram superadas com 100% de aproveitamento. Os cinco representantes do país nas provas com obstáculos de distâncias 110m e 400m avançaram, nesta segunda-feira (15/9) às semifinais nas manhãs desta terça (16) e quarta (17).

Campeão mundial em 2022 e medalhista olímpico em Tóquio-2020 e Paris-2024, Alison dos Santos, o Piu abriu os trabalhos. Na série, foi o segundo o melhor, com 48s48. "Eu me senti bem preparado e pronto para viver uma ótima experiência em Tóquio novamente. Estava aproveitando o estádio, não teve público nos Jogos Olímpicos. Estou muito feliz com a preparação. Isso me dá ânimo e vou entregar o máximo possível na semi e na final, também", comentou, ao SporTV. Bassem Hemeida, do Catar, foi o mais bem colocado, com 48s43.

Estreante em um Mundial adulto, Matheus Lima, 22 anos, fez o terceiro melhor tempo de todos os semifinalistas do 400m com barreiras ao vencer a série dele com 48s15. “Fiz uma corrida conservadora, inteligente, não me desgastei. Mas queria chegar na frente para pegar uma boa raia na semifinal”, destacou o cearense.

Francisco Guilherme dos Reis Viana completa o trio do Brasil nas semis do 400m com barreiras. Na eliminatória, melhorou o recorde pessoal pela quinta vez no ano ao fazer 48s69 — a marca anterior era 48s94, de agosto no Troféu Brasil. Na entrevista após a prova, o maranhense de 25 anos comentou ter seguido as orientações do treinador, Marcelo Lima. "Ele falou para eu fazer minha corrida habitual, não me desesperar e confiar nas passadas. O objetivo era entrar na reta com o pessoal, para reagir melhor no final. Deu bom!", celebrou.

Dobradinha nos 110m

Outro estreante no Mundial, Thiago Resende, 21 anos, carimbou vaga na semifinal com 13s52 e se aproximou da melhor marca da temporada. Um dos objetivos do barreirista nascido em Macaé (RJ) é desbancar o melhor índice pessoal, de 13s42. "Não me contento em só chegar, vim para correr o meu melhor, ou o mais perto disso. E foi o que eu fiz. Larguei muito bem", avaliou.

Disputando a quarta edição da competição, Eduardo de Deus repete os feitos em Eugene-2022 e Budapeste-2023 com a vaga na semifinal. Aos 29 anos, foi o 5º na série e concluiu a prova em 13s45. O desempenho gerou leve suspense, diante da necessidade de aguardar os desfechos de todas as baterias para confirmar a classificação. "É complicado ficar esperando, mas fiz uma boa corrida. Faltou o final forte, que é minha marca. Quero acertar o final da corrida amanhã e correr abaixo de 13s25 para ir à final", projeta.

O Mundial

A edição em Tóquio é a 20ª do Campeonato Mundial de Atletismo. O Brasil iniciou as disputas com 47 atletas na sexta-feira e acumula uma medalha. No dia 12, o brasiliense Caio Bonfim brindou o país com a primeira medalha na competição ao faturar a prata nos 35km da marcha atlética. Ele também estará na prova dos 20km em 19/9.

Agenda

Semifinais 110m com barreiras

Brasileiros: Thiago Resende e Eduardo de Deus

Quando: Terça-feira (16/9), a partir de 8h40

Transmissão: SporTV3

Semifinais 400m com barreiras

Brasileiros: Alison dos Santos, Matheus Lima e Francisco Guilherme

Quando: Quarta-feira (17/9), a partir de 9h30

Transmissão: SporTV3