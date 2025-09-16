Bruninho fará sessão de autógrafos do livro 'Entre sombras e vitórias' no DF

Embaixador dos Jogos da Juventude 2025, Bruninho fará sessão de autógrafos do livro recém-lançado na capital - (crédito: Abelardo Mendes Jr/COB)

Em tempos de Campeonato Mundial de vôlei masculino nas Filipinas, um representante do elenco do último título do Brasil na história da competição, em 2010, na Itália, vem ao Distrito Federal para uma tarde de autógrafos.

Embaixador dos Jogos da Juventude e protagonista do acendimento da pira, em Brasília, o levantador Bruninho receberá os leitores da recém-lançada biografia Entre sombras e vitórias neste domingo (21/9), às 18h45, na biblioteca do Centro Internacional de Convenções do Brasil. Em uma ação especial, o Comitê Olímpico do Brasil oferecerá exemplares do livro pela metade do preço: R$ 22,50.

Ouro nos Jogos do Rio-2016 e prata em Pequim-2008 e Londres-2012, Bernardinho fala sobre o evento em Brasília. "É uma honra receber essa oportunidade do COB, num evento voltado para a juventude, um celeiro de futuros campeões. Tenho dito que precisei de coragem para contar detalhes do que passei, do que senti, e a minha ideia era humanizar os atletas, mostrar que todos sentem medo e têm momento de insegurança em algum momento de trajetória. Essa é a missão do livro. Espero que os jovens gostem e que possam ser influenciados positivamente", afirma o jogador do Campinas.

A turnê do lançamento do livro de Bruninho passou por quatro cidades em agosto: Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Campinas. Brasília entra na rota em meio à disputa dos Jogos da Juventude. "Disse ao Bruninho que o livro é muito bom, com muitas mensagens fundamentais para a vida, não só para quem é do esporte. Eu li, recomendo e fico muito feliz que ele tenha topado vir até os Jogos da Juventude dividir experiência com futuros campeões. Acredito que o papel do COB é esse, exaltar nossos campeões e promover essa integração com as novas gerações. Ídolos ensinam, inspiram e precisam estar sempre perto do movimento olímpico brasileiro", afirma o presidente do COB, Marco La Porta.

A venda do livro por metade do preço é uma ação do COB. "Facilitar o acesso desses jovens a uma publicação tão rica é um presente do Comitê Olímpico do Brasil para o futuro do esporte", explica Manoela Penna, diretora de marketing e comunicação do COB. Alguns exemplares serão doados para a biblioteca do COB e em ativações dos Jogos da Juventude.

Programe-se

Sessão de autógrafos

Livro: Entre sombras e vitórias

Quando: 21/9, domingo

Onde: Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB)

Horário: 18h45

Ingresso: entrada livre