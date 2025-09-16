Beisebol, esqui e golfe: a relação de Robert Redford com os esportes

Você conhece a versão ator de Robert Redford, que morreu nesta terça-feira aos 89 anos, mas há um perfil esportivo pouco conhecido e explorado do ator estadunidense. Nascido em Santa Mônica, na Califórnia, ele aprendeu a jogar beisebol com o pai. Era um rebatedor canhoto, tinha como ídolo Ted Williams, astro do Boston Red Sox eleito para o hall da fama em 1966 — e presente em 19 edições do Jogo das Estrelas da modalidade.

Robert Redford dividiu o campo de beisebol no colégio com Don Drysdale, o popular "Big D", ídolo do Los Angeles Dodgers de 1956 a 1969. O craque de beisebol definiu o colega assim: "Um jogador de beisebol muito bom".

Antes de brilhas no cinema em Hollywood, Robert Redford insistiu na carreira de jogador de beisebol em na Universidade do Colorado, mas chocou os fãs ao contar por que não deu certo em um dos esportes mais populares dos EUA. "Descobri a bebida e fui reprovado", revelou.

"Eu simplesmente perdi o interesse em esportes de equipe. Parei de me importar. Eu acreditava, desde o começo, que você jogava pelas regras e que era como você jogava o jogo, não se você ganhava, que contava. A minha desilusão veio quando percebi que não era assim que funcionava. Era vencer que contava. Eu queria colocar um pouco disso no Downhill Racer", disse em entrevista histórica à revista Sports Illustrated, referindo-se ao romance de 1963 escrito por James Saller, estrelado por Redford nas telas do cinema, em 1968, ao lado de Gene Hackman e Camilla Sparv, sob direção de Michael Ritchie.

Leia também: Memphis desabafa contra a imprensa e promete falar: “Tomem cuidado”

A estrela fazia o papel de David Chappellet um esquiador descrito por Dan Jenking como um "rapaz bonito e convencido do Colorado que caminha rumo à glória". Obcecado por excelência, Redford foi até a Europa acompanhar os Jogos de Inverno de Grenoble-1968, na França.

O ator também foi decatleta na película The Way We Were. Voltou ao beisebol interpretando Roy Hobbs, um rebatedor na adaptação de Barry Levinson do romance The Natural, de Bernard Malamud.

Ao explicar a desistência do esporte profissional, Robert Redford confessou o interesse em partir para modalidades individuais até descobrir a indústria cinematográfica e a dependência de um grande elenco. "Eu estava migrando gradualmente para esportes individuais. Queria ter a comunicação mais direta possível com o público. Estudei pintura (no Pratt Institute, no Brooklyn). O que pode ser mais direto do que o pintor e sua tela? Não há mais ninguém envolvido. E, no entanto, aqui está a contradição: o cinema é um meio colaborativo", admitiu.

Depois de passar pelo baseball e pelo esqui, Robert Redford teve experiência com o golfe, em 2000, no filme The Legend of Bagger Vance. Na função de diretor, comandou Will Smith , Matt Damon e Charlize Theron. O longa-metragem é baseado no livro no livro de Steven Pressfield, de 1995.