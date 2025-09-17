No DF, Brasil bate a Polônia na estreia pela Copa das Nações

A caminhada pelo bi verde-amarelo da Copa das Nações de Futsal começou com o pé direito no Ginásio Nilson Nelson. A Seleção Brasileira venceu a Polônia, nesta quarta-feira (17/9), por 3 x 1. A partida foi válida pela primeira rodada do torneio. Os gols do Brasil foram marcados por Crazy (contra), Rocha e Marcelo. Kubik descontou para os poloneses.



A torcida brasileira não lotou o principal ginásio da capital federal para acompanhar o confronto, mas marcou presença. A entrada era gratuita. E assim será até o fim do torneio, com final marcada para o próximo domingo (21/9). SporTV e NSports transmitem.



Com destaque para as presenças do melhor jogador do mundo em 2023, o pivô Pito, e do campeão do mundo em 2024, o ala Marcel, a Seleção dominou o adversário europeu durante quase toda a partida. No primeiro tempo, teve dificuldades para vencer a defesa rival.

Esta é a segunda edição da Copa das Nações de Futsal. Em 2023, a Canarinho faturou o título em Sorocaba (SP). Os comandados do técnico Marquinhos Xavier voltam a campo nesta quinta-feira (18/9) contra a Guatemala, às 20h15, pela segunda rodada.

Nova vitória coloca os anfitriões nas semifinais de sábado. A final será no domingo, às 18h. Também participam do torneio: França, Paraguai e Costa Rica.



O jogo



Com Pito, Marcel e João Victor em quadra, o Brasil começou a partida com agressividade. Logo nos primeiros minutos, se fixou nas proximidades da área adversária, e, de lá, pouco saiu. Marcel e Fabinho estiveram perto de abrir o placar. A Polônia, no entanto, também somava chances. O capitão Crazy chegou a desperdiçar oportunidade de frente para o gol.



A segunda etapa materializou o domínio brasileiro na partida. Com um minuto no relógio, Marcel recebeu em velocidade na ponta direita e cruzou na área. Foi o capitão polonês Crazy, no entanto, que completou contra a própria meta para abrir o placar: 1 x 0.



A partir daí, só deu Brasil. Após uma sucessão de golpes e contra-golpes, a Seleção, ao contrário da primeira etapa, tratou de colocar o pé na forma. Mesmo com pênalti perdido por Pito, Rocha e Marcelo foram às redes para salvar a vitória. A 30 segundos do fim, Kubik marcou o de honra dos poloneses.

Ficha técnica

Brasil 3 x 1 Polônia

Copa das Nações de Futsal (1ª rodada)

Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília

Brasil — Willian; João Victor, Marcel, Pito e Fabinho.

Técnico: Marquinhos Xavier

Gols: Crazy (contra), Rocha e Marcelo





Polônia — Kaluznic; Siwy, Crazy, Leszczu e Majki.

Técnico: Blazej Korczynski

Gol: Kubik