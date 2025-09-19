Harlem Globetrotters retornam ao DF para espetáculo em outubro

Harlem Globetrotters celebram a criatividade, o humor, a diversidade e a alegria de viver em forma de basquete - (crédito: Divulgação)

Brasília volta a ser palco de um espetáculo esportivo internacional de peso. Em 17 de outubro, às 20h, na Arena BRB Nilson Nelson, os lendários Harlem Globetrotters, conhecidos pelas jogadas artísticas e de muita habilidade, desembarcam na capital federal para apresentação única dentro da maior turnê realizada pela equipe no Brasil.

Os ingressos são vendidos pela Bilheteria Digital (clique aqui para acessar) e custam a partir de R$ 228 (meia-entrada). Há, também, as opções Magic Pass e Celebrity Court, que dão a oportunidade de curtir um pré-jogo em quadra com os times, além da possibilidade de interagir com arremessos, dribles, fotos, autógrafos.

O grupo, que esteve na cidade em 2009, encantou a plateia brasiliense com mistura de habilidade no basquete, humor e interação com o público. Dezesseis anos depois, retorna para um espetáculo ainda maior e mais emocionante, consolidando a cidade como parte da história da equipe no país.

Leia também: Caio Bonfim está a uma medalha do Olimpo

“Estamos felizes de estar à frente da realização deste espetáculo que trará para a capital a maior turnê do grupo no Brasil, com uma noite inesquecível. A expectativa é de casa cheia, reforçando o interesse do público brasiliense em prestigiar grandes atrações internacionais”, destaca Serginho Coelho, da Joy’n Entretenimento, responsável pelo evento em Brasília.

Mais do que um show de basquete, os Harlem Globetrotters celebram a criatividade, o humor, a diversidade e a alegria de viver. O espetáculo é indicado para todas as idades e promete encantar tanto quem acompanha a equipe quanto às novas gerações.

A turnê também celebra o Dia das Crianças e o Dia Nacional do Basquete, ambos comemorados em 12 de outubro, com um espetáculo pensado para envolver toda a família. Com uma linguagem universal que une humor, música, inclusão e espetáculo visual, os Globetrotters seguem inspirando gerações a sonhar alto, dentro e fora das quadras.

Serviço

Harlem Globetrotters — World Tour Brasil

Data: 17 de outubro, 20h

Local: Arena BRB Nilson Nelson, Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital, a partir de R$ 228