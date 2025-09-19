Conmebol anula expulsão, e Plata é liberado para jogo de volta da Libertadores

Gonzalo Plata está liberado para jogar contra o Estudiantes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

O Flamengo conseguiu anular a expulsão de Gonzalo Plata na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, na última quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Assim, o atacante equatoriano está liberado para atuar na partida de volta, na próxima quinta-feira, em La Plata. A informação inicial foi do jornalista Mauro Cezar Pereira.

O clube ficou na bronca por conta da atuação do árbitro Andrés Rojas no Maracanã, não apenas pela expulsão, mas por outros lances no decorrer do jogo. A mudança, aliás, ocorre pouco depois de o Flamengo publicar uma nota oficial condenando a atuação do árbitro colombiano Andrés Rojas.

No primeiro documento, a Conmebol informou “expulsão por duas advertências” e incluía o nome de Gonzalo Plata, Além disso, havia o aviso que ele estava suspenso “de acordo com os artigos 70 e seguintes do Código Disciplinar”.

No entanto, no segundo documento, a Conmebol deixa apenas “advertências de jogadores”, com o primeiro cartão amarelo recebido pelo atacante Gonzalo Plata. Além dele, Samuel Lino, Saúl e Bruno Henrique também foram advertidos.

Como foi a expulsão de Plata pelo Flamengo

Gonzalo Plata foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, aos 36 minutos do segundo tempo. O atacante colocou o pé na direção da bola e recebeu um chute do defensor do Estudiantes. A arbitragem entendeu que houve falta do equatoriano, o que gerou revolta entre os rubro-negros.

O VAR, entretanto, não pôde interferir porque o protocolo só permite que o árbitro de vídeo entre em ação em casos como esse se houver cartão vermelho direto ou marcação de pênalti.