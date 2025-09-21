Fla x Vasco: intervalo tem conscientização do Setembro Amarelo

Nova patrocinadora do Flamengo, Medley reforçou papel de cuido à saúde mental com ação no clássico contra o Vasco - (crédito: Divulgação)

Rio de Janeiro — A conscientização entrou em campo durante o intervalo do Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco, neste domingo (21/9), pelo Campeonato Brasileiro. Nova patrocinadora dos esportes olímpicos do rubro-negro, a Medley promoveu reflexão em meio ao Setembro Amarelo com a ação Placar da Saúde Mental. O jogo terminou empatado por 1 x 1, com gols de Carrascal e Rayan.

Assumidamente flamenguista, a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil apareceu nos telões do Maracanã com um alerta: 70% dos brasileiros relatam sentir ansiedade, mas muitos não buscam ajuda. A iniciativa, realizada no mês dedicado à conscientização sobre saúde mental, apresentou ao público a assistente virtual Cássia, via WhatsApp, desenvolvida pela Medley para oferecer suporte emocional e informações sobre saúde mental.

A Cássia já auxiliou mais de 100 mil pessoas com recursos e informações sobre saúde mental. Além de conteúdos educativos, dicas práticas e orientações sobre como lidar com questões como ansiedade, depressão e estresse, ela disponibiliza o Mapa da Saúde Mental, que indica instituições públicas e privadas que oferecem atendimento psicológico gratuito ou a valores acessíveis em diversas regiões do Brasil.

Todas as interações com a Cássia ocorrem em um ambiente seguro e anônimo, sem diagnóstico ou prescrição médica, incentivando os usuários a buscar ajuda profissional quando necessário.

Sobre a Medley

Fundada em 1996, a Medley é uma das pioneiras no segmento de genéricos. A empresa desenvolve soluções voltadas, principalmente, para as áreas de sistema nervoso central, cardiologia, gastrenterologia e medicina da dor e segue padrões de qualidade internacionais, estabelecidos pela Sanofi e nacionais determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O que é a Sanofi?

A Sanofi é uma biofarmacêutica impulsionada por P&D, potencializada por IA, comprometida em melhorar a vida das pessoas, gerando um crescimento consistente. Aplica entendimento do sistema imunológico para desenvolver medicamentos e vacinas que tratam e protegem milhões de pessoas ao redor do mundo.

*O repórter viajou a convite da Medley

