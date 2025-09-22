Conheça Rafaela Gramajo, brasiliense medalha de bronze no taekwondo

O terceiro lugar nos Jogos da Juventude foi uma novidade para Rafaela Gramajo, estreante nos Jogos da Juventude no taekwondo - (crédito: Arquivo pessoal )

O Distrito Federal tem 7 medalhas de ouro, 7 de prata e oito de bronze a três dias do encerramento dos Jogos da Juventude, realizados em Brasília desde o último dia 10. O oitavo lugar no quadro de medalhas tem a colaboração de um talento da capital. Rafaela Gramajo conquistou bronze no taekwondo. Aos 17 anos, ela estreou em casa na competição.

Moradora de Santa Maria, Rafa tem vínculo com o esporte há 10 anos. Iniciou a trajetória na modalidade ainda criança, com o incentivo do pai, Pedro Adrian. Na adolescência, Pedro foi praticante de taekwondo. Pai de três filhos, decidiu ir em busca de uma academia para que os filhos iniciassem na arte marcial. Desde então, seguiram os passos do pai. Rafaela e os irmãos cresceram participando de campeonatos em Brasília desde a faixa colorida até alcançar a preta.

Em 2019, a garota subiu ao pódio pela primeira vez. Ao lado do pai, viajou até o Rio Grande do Norte para disputar a Copa do Brasil Juvenil. O resultado: conquistou a medalha de ouro. No currículo, além de competições regionais, disputa o Campeonato Brasileiro de Taekwondo desde 2021, levando para casa a prata em 2022 e o bronze em 2024.

Conquistar uma medalha pela primeira vez em um campeonato parece algo recorrente na vida da brasiliense. Segundo Rafaela, ficou um gostinho de superação no triunfo. "É uma experiência muito boa. Meu primeiro Jogos da Juventude, ter conquistado uma medalha de bronze, foi muito bom para mim porque eu me superei e consegui provar a mim mesma que eu sou capaz. Então, para foi uma experiência maravilhosa. Estou amando estar nos Jogos", conta.

A tensão não foi um grande problema para Gramajo. Porém, na segunda luta, encontrou uma adversária que lhe causou um certo nervosismo. "Eu não estava tão nervosa, fiquei mais na minha segunda luta. Disputei com uma menina que eu competi nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Foi uma luta muito acirrada. Mas foi a única que fiquei aflita. A terceira foi tranquila também", explica.

Embora tenha conquistado bronze, Rafa não vislumbra a profissionalização. "Nunca pretendi viver do taekwondo. Para mim, é como se fosse um ciclo, um hobbie que eu levo com muita dedicação e esforço para poder subir no pódio", revela. "Meus pais e meu mestre decidiram que estava na hora de eu competir. Teve momentos em que eu gostava muito, outros nem tanto. São fases”, reflete.

"Os Jogos da Juventude está sendo muito bons, superaram as minhas expectativas. Tudo é novidade, Adorei o evento. Está sendo muito legal", avalia.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

