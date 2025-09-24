Jorginho vive expectativa para voltar ao Flamengo em jogo decisivo: 'Impor o nosso futebol'

Jorginho em ação com a camisa do Flamengo nesta temporada - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo já está em solo argentino para enfrentar o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília) no estádio Jorge Luis Hirschi, pelas quartas de final da Libertadores. Assim, uma das novidades entre os relacionados é Jorginho, que ficou quatro partidas ausente por causa de um edema na coxa esquerda e falou ao canal do clube no Youtube.

“A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Eu senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo. Vai ser muito difícil, fora, mas estamos confiantes no que viemos fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, acreditando, independentemente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou, para poder sair com a vitória porque obviamente queremos ir para ganhar”, disse.

O planejamento inclui descanso dos jogadores na noite de terça-feira (23) e manhã de quarta-feira (24). O último treino antes da partida de volta das quartas de final será na tarde no CT do Defensa y Justicia.

Quem também reaparece é o centroavante Juninho. Ele entra, portanto, no lugar de Michael, que tem enfrentado dores no tornozelo esquerdo e ficou no Brasil sob cuidados dos médicos do clube carioca. Por outro lado, Pulgar segue de fora, em recuperação.

Por fim, o Flamengo venceu por 2 a 1 no jogo de ida e avança às semifinais com um simples empate. No entanto, caso o Estudiantes consiga um triunfo por um gol de diferença, a definição da vaga será nas penalidades máximas.

