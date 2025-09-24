CMB Run une esporte e apoio ao TEA e às Doenças Raras

O Centro Médico de Brasília (CMB) realiza, em 12 de outubro, a primeira edição da CMB Run, evento que une a paixão pelo esporte a um forte compromisso social: conscientizar e arrecadar recursos em apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras.



Os participantes poderão escolher entre o percurso de 5km de corrida ou 3km de caminhada pela W3 Sul. O diferencial da iniciativa está no propósito: cada passo dado representa apoio direto a quem enfrenta desafios diários. Parte do valor das inscrições será destinado a instituições que atuam no atendimento e suporte a pacientes.



A corrida conta com o apoio de importantes entidades, como a Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Justiça Federal, a Subcomissão dos Direitos dos Autistas da PRF-DF e o Movimento do Orgulho Autista do Brasil (MOAB). Para Fernando Cotta, presidente de honra do MOAB e coordenador da Subcomissão dos Direitos dos Autistas da PRF-DF, a CMB Run será um marco.



“Precisamos chamar a atenção da sociedade para essas causas. A corrida é um passo fundamental para mobilizar a todos, mostrando que a união, por meio do esporte, é um caminho poderoso para um futuro mais inclusivo. Cada corredor se torna um embaixador da empatia”, destaca.



O evento ganha ainda mais significado por meio de histórias inspiradoras, como a de Larissa Jansen. Diagnosticada aos sete anos com artrite idiopática juvenil (AIJ), doença rara que a levou à cadeira de rodas. Larissa encontrou no esporte uma forma de enfrentar suas limitações e lutar pela inclusão.



“Participar da CMB Run é mais que correr. É mostrar que, mesmo com as limitações da minha doença, posso lutar por inclusão e respeito”, exalta. “Para mim, a corrida é um desafio pessoal e também um ato de amor por quem enfrenta condições raras. É um passo de cada vez, na corrida e na vida, rumo a um mundo mais acolhedor para pessoas com deficiência e doenças raras.”

(foto: Arquivo pessoal)



O pós-prova



Além da causa solidária, os inscritos terão acesso a uma experiência diferenciada antes e depois da prova. O kit do corredor inclui camiseta, ecobag, viseira, squeeze dobrável, medalha e número de peito.



Após o percurso, os participantes poderão desfrutar de um café da manhã completo, música ao vivo, massagens e banheira de gelo para recuperação. Haverá stands informativos com orientações e conteúdos sobre TEA e doenças raras.



“A CMB Run foi pensada para ser muito mais do que uma corrida. Queremos que cada participante viva uma experiência completa, desde a superação no percurso até o momento de confraternização no pós-prova. É esporte, saúde e solidariedade reunidos em um só evento, com a energia de quem corre por si e pelo próximo”, declarou Felipe Lopes, organizador da corrida.



Com inscrições no primeiro lote a R$ 179 a CMB Run é um convite para transformar esforço físico em solidariedade. As vagas podem ser garantidas pelo site da Ticket Sports.



Serviço – CMB Run: Corrida e Caminhada

Data: 12 de outubro de 2025

Local: W3 Sul, Brasília

Horário: 7h

Inscrições: Ticket Sports (clique aqui para acessar)

Valor: R$ 179 (primeiro lote)