Palmeiras enche os cofres com classificação para a semifinal da Libertadores

A vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, nesta quarta-feira (24), no Allianz Parque, não trouxe apenas a vaga para mais uma semifinal de Conmebol Libertadores ao Palmeiras. O clube também garantiu um reforço significativo no caixa: 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12,2 milhões) pagos pela Conmebol pela classificação.

Ao todo, o Verdão já acumulou aproximadamente R$ 56,8 milhões em premiações nesta edição. A campanha perfeita na fase de grupos, com seis vitórias em seis jogos, rendeu 6,23 milhões de dólares (R$ 35,45 milhões na cotação da época). Nas quartas de final, 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões) foi adicionado à conta.

No planejamento esportivo, o Palmeiras tinha como meta chegar pelo menos às quartas de final. Agora, com a vaga entre os quatro melhores da América, o clube ultrapassa as expectativas iniciais. O próximo adversário será o vencedor de São Paulo x LDU, que duelam nesta quinta-feira (25), às 19h, no Morumbis.

Por fim, se avançar à decisão, o Alviverde terá nova injeção milionária. O vice-campeão da Libertadores recebe R$ 38,2 milhões, enquanto o campeão embolsa R$ 131,2 milhões.

Aliás, somando o desempenho na Libertadores com a premiação conquistada no último Mundial de Clubes, o Palmeiras caminha para atingir a maior arrecadação em premiações de sua história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.