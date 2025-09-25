Fluminense encaminha contratação de Luís Zubeldía

O Fluminense definiu o substituto de Renato Gaúcho. Afinal, o Tricolor chegou a um acordo para contratar o técnico Luís Zubeldía, que estava livre no mercado desde que deixou o São Paulo, em junho. De acordo com o “ge”, a assinatura deve acontecer em breve, assim como o anúncio oficial.

Luís Zubeldía chegou ao Brasil para comandar o São Paulo, em abril do ano passado. Sob o comando do treinador argentino, o time paulista chegou nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil, além do sexto lugar no Brasileirão. Em 2025, contudo, sofreu com desfalques e não conseguiu evoluir o trabalho.

O treinador argentino, de 44 anos, comandou o São Paulo em 85 jogos, somando 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Ele ficou marcado pelo seu jeito explosivo, o que rendeu suspensões pelo número excessivo de cartões. Dessa forma, dividiu opiniões na arquibancada, como pela falta de zelo com jogadores da base.

Luís Zubeldía chega para substituir Renato Gaúcho. Afinal, o treinador pediu demissão após a eliminação na Sul-Americana. Ao todo, foram 40 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Dessa forma, o técnico argentino será o primeiro estrangeiro no comando do Fluminense desde 1997. Ele vai ter o Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil para disputar.

