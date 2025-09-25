Fifa divulga os mascotes da Copa do Mundo de 2026; confira os nomes

Mudanças da próxima edição

Em 2026, a Copa do Mundo passará a ter 48 seleções. Esta será a primeira vez que um Mundial vai contar com três sedes, visto que, até então, com exceção de 2022 (Japão e Coreia do Sul), todas tiveram apenas uma.

A competição, neste sentido, terá doze grupos de quatro seleções. As duas melhores de cada chave e as oito melhores terceiras colocadas avançam à segunda fase, que dará início ao mata-mata.

Cada uma das 48 seleções atuará em três grandes áreas: Costa Oeste, Central e Costa Leste. A abertura acontece no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México, em partida com os donos da casa. A final, por sua vez, ocorre no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Por fim, a fase de grupos terá 72 jogos (entre 11 e 27 de junho). A primeira parte do mata-mata irá de 28 de junho a 3 de julho, em 14 cidades, enquanto as oitavas de final ocorrerão em oito estádios, entre 4 e 7 de julho. A partir das quartas de final, a Copa do Mundo terá partidas apenas nos Estados Unidos.