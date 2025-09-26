Em meio à disputa no Botafogo, Textor se aproxima de advogado indicado pela Eagle

Mesmo sendo fundador do grupo, Textor não possui mais influência nas decisões da companhia desde abril, quando o Lyon teve o rebaixamento decretado sob sua gestão. Tempos depois de seu afastamento, a instituição conseguiu fazer com que o clube sobrevivesse à elite da Ligue 1.

Apesar da petição da defesa da Eagle, o dono da SAF alvinegra e Mallon estão mais próximos. Eles trocaram mensagens, na semana passada, em tom amistoso. De um lado, o norte-americano reclamou de vazamentos à imprensa brasileira, enquanto, do outro, o advogado garantiu não ter sido o responsável por passar tais informações.

Imbróglio longe do fim

No momento, Textor tem controle da Eagle, porém solicitou o arresto das ações da holding junto à SAF do Botafogo na Justiça. Contudo, esta operação impede mudanças estruturais no comando do Alvinegro.

Diante disso, a Eagle acredita que o afastamento do empresário é essencial para que ela ajude no fluxo de caixa do clube carioca. Eles acreditam que o desconhecimento do momento financeiro do clube afasta potenciais investidores externos. O norte-americano, por sua vez, cobra mais de R$ 400 milhões do Lyon.

Mesmo assim, ambos os lados querem resolver o imbróglio em paz, mas um acordo ainda está distante. Assim, o Botafogo convive com uma diferença na entrada de dinheiro em relação a outros momentos da SAF, como em 2024.

Por fim, a Eagle ressalta que não fará aportes no futuro até saber detalhes financeiros importantes. Entre eles, o atual tamanho da dívida e valores que foram comprometidos a curto e médio prazo.