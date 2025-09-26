Palmeiras terá duelo contra Flamengo e Cruzeiro entre as semis da Libertadores

O mês de outubro promete ser um verdadeiro teste de fogo para o Palmeiras. Afinal, o time de Abel Ferreira terá uma sequência intensa de compromissos entre o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores, incluindo confrontos diretos com rivais que brigam pelo topo da tabela.

Aliás, o primeiro grande desafio será no dia 18, quando o Verdão visita o Flamengo, atual líder do Brasileirão, no Maracanã. Os rubro-negros têm dois pontos de vantagem sobre os paulistas, que ocupam a terceira posição, mas o Alviverde ainda terá um jogo a menos até este confronto.

Na sequência, no dia 22, o Alviverde encara a partida de ida da semifinal da Libertadores, fora de casa, contra o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU. Assim, quatro dias depois, no dia 25, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Cruzeiro, atual vice-líder da competição nacional, no Allianz Parque.

Por fim, para concluir o mês, o time paulista decide em casa a vaga na final da Libertadores, em 29 de outubro, graças à melhor campanha obtida na fase de grupos.

Contudo, antes dessa maratona, o calendário palmeirense ainda inclui compromissos importantes pelo Brasileirão, como Bahia, Vasco, São Paulo, Red Bull Bragantino e o jogo atrasado diante do Juventude.

Próximos jogos do Palmeiras

28/09, 16h – Bahia x Palmeiras

01/10, 19h – Palmeiras x Vasco

05/10, 16h – São Paulo x Palmeiras

11/10, 19h – Palmeiras x Juventude

15/10 – Palmeiras* x Red Bull Bragantino

18/10 – Flamengo x Palmeiras*

22/10 – São Paulo ou LDU x Palmeiras**

25/10 – Palmeiras* x Cruzeiro

29/10 – Palmeiras x São Paulo ou LDU**

01/11 – Juventude x Palmeiras*

* Datas e horários a definir pela CBF

** Datas e horários a definir pela Conmebol

