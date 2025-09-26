Gabrielzinho conquista tricampeonato mundial nos 200 m livre

Gabrielzinho já havia vencido os 100m costas e os 200m livre - (crédito: Alexandre Schneider/CPB)

O mineiro Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, segue fazendo história na natação paralímpica. Nesta sexta-feira (26/9), conquistou sua terceira medalha de ouro no Mundial de Singapura, mantendo a invencibilidade em suas principais provas da classe S2 (comprometimento físico-motor).

A vitória mais recente veio nos 50 m costas, com a marca de 53 segundos e 06 centésimos (53"06). O atleta paralímpico neutro Vladimir Danilenko, de origem russa, terminou em segundo lugar enquanto o polonês Czech Jacek completou o pódio com o bronze.

Antes, Gabrielzinho já havia vencido os 100 m costas e os 200 m livre, tornando-se tricampeão mundial nas três provas. O desempenho repete o domínio demonstrado nas últimas duas edições do campeonato, em Ilha da Madeira (2022) e em Manchester (2023).

Além da conquista de Gabriel, o Brasil também comemorou outro pódio nesta sexta. O paulista José Ronaldo garantiu a medalha de prata nos 50 m costas. O israelense Iyad Shalabi levou o ouro e o ucraniano Anton Kol completou a prova em terceiro.

