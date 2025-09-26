Liverpool toma decisão sobre salário de Jota após tragédia

Os proprietários do Liverpool, a Fenway Sports Group (FSG), assumiram a responsabilidade de cumprir integralmente o contrato de Diogo Jota, que morreu em julho deste ano na Espanha após um acidente de carro, garantindo o pagamento dos dois anos restantes à sua família. A decisão, confirmada pelo técnico Arne Slot, assegura o amparo financeiro de Rute Cardoso, viúva do atacante, e de seus três filhos, com valores que chegam a cerca de 140 mil euros por semana, segundo o portal local Daily Mail.

Jota e o irmão, André Silva, morreram em um acidente de carro no norte da Espanha, em 3 de julho, apenas 11 dias após o jogador se casar com sua namorada de infância. A tragédia deixou marcas profundas no clube e em sua torcida. “Os donos do Liverpool estão sendo criticados, como sempre acontece no futebol, mas a forma como trataram essa situação, garantindo à esposa e aos filhos todo o dinheiro do contrato, não é algo comum no nosso meio”, declarou Slot em entrevista à TNT Sport.

Leia também: Arne Slot revela que Liverpool pagou contrato de Diogo Jota à família

O treinador também destacou a comoção coletiva: “Os torcedores foram incríveis. A quantidade de flores, de memoriais, o comportamento no funeral, só de lembrar, quase me emociono. Foi inacreditável ver a forma como nossos fãs e jogadores se uniram naquele momento”.

Apesar da dor, Slot ressaltou o desafio de seguir com os treinos e de lidar com o contraste entre a rotina esportiva e a dor da família: “Sempre penso no que a esposa e os filhos dele devem estar sentindo. As pessoas esperam que eu prepare os jogadores, mas às vezes é difícil quando sabemos o que a família atravessa e ainda vai atravessar pelo resto da vida”. Na época da tragédia, já havia a expectativa de que o clube honrasse o contrato de Jota, avaliado em cerca de 14 milhões de euros.

A comoção pela perda seguiu além de Anfield. Na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris, Jota e André Silva receberam uma homenagem emocionante, que levou às lágrimas companheiros como Virgil van Dijk e Alisson Becker. Rute Cardoso esteve presente no evento, usando um vestido branco marcante.

No Liverpool, a memória do atacante permanece viva. O clube aposentou sua camisa número 20 em todas as categorias e, em cada jogo no Anfield nesta temporada, os torcedores cantam sua música no 20º minuto, mantendo viva a lembrança de um dos heróis mais queridos da equipe.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular