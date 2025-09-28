"Fui covardemente agredido", diz Wanderlei Silva após confusão em luta com Popó

Luta entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva termina com briga generalizada no ringue. Evento foi realizado em São Paulo na noite de sábado (27/9) - (crédito: Reprodução TVGlobo/Spaten Fight Night )

O ex-lutador de MMA Wanderlei Silva se pronunciou neste domingo (28/9) sobre a briga generalizada que marcou a luta de exibição contra Acelino “Popó” Freitas, no Spaten Fight Night, em São Paulo. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que foi “covardemente agredido” pela equipe do rival e mostrou o olho machucado após a confusão.

“Como todo mundo viu nas gravações, o time do Popó invadiu o ringue depois do resultado e eles vieram para cima da gente, dando de dedo, xingando, como fizeram a semana toda. E eu em momento nenhum agredi ninguém, eu estava separando e de repente tomei um soco na nuca, um soco no olho, fui covardemente agredido. Como vocês podem ver, meu olho está sangrando até agora, estou com muita dor de cabeça. Achei uma atitude muito triste”, disse Wanderlei.

Ele contou ainda que precisou de atendimento médico e classificou o episódio como "lamentável" para o esporte.

Entenda

A luta entre Wanderlei Silva e Popó terminou em pancadaria na noite deste sábado (27/9). Prevista para oito rounds, o árbitro encerrou o combate no quarto assalto, desclassificando Wanderlei por aplicar três golpes irregulares. A vitória foi declarada para Popó, que subiu nas cordas para comemorar.

Foi nesse momento que integrantes das duas equipes invadiram o ringue, iniciando uma briga generalizada. Imagens da transmissão da TV Globo mostraram Rafael Freitas, filho de Popó, acertando um soco pelas costas em Wanderlei, que caiu desacordado. O curitibano foi atendido ainda no ringue e levado a um hospital da zona sul de São Paulo, onde recebeu pontos e passou por exames antes de receber alta.

Após a confusão, Popó pediu desculpas nas redes sociais, mas atribuiu a responsabilidade da briga à equipe rival. Já Fabricio Werdum, que estava no corner de Wanderlei, afirmou que somente reagiu após às agressões.