Luta entre Popó e Wanderlei Silva termina com briga generalizada entre equipes

Luta entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva termina com briga generalizada no ringue. Evento foi realizado em São Paulo na noite de sábado (27/9) - (crédito: Reprodução TVGlobo/Spaten Fight Night )

A luta entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva terminou de forma vexatória, na noite deste sábado (27/9, em São Paulo. Após o árbitro declarar a vitória a Popó, as equipes de ambos lutadores entraram no ringue e uma briga generalizada tomou conta do espaço.

Momento em que briga generalizada toma conta do ringue após a luta entre Popó e Wanderlei Silva (foto: Gif Luta Popó)

As imagens transmitidas pela TV Globo mostram o momento em que Popó sobe nas cordas do ringue para comemorar a vitória e, instantes depois, as duas equipes se desententem e começam uma briga. A luta, promovida pela cervejaria Spaten, tinha previsão de ter oito rounds, mas foi interrompida no quarto round após Wanderlei ser advertido em três ocasiões por realizar golpes proibidos.

Após a luta, Popó se manifestou nas redes sociais pedindo desculpas pelo ocorrido e atribuiu a responsabilidade da briga à equipe de Wanderlei Silva. "Eu procurei dar o meu melhor possível. Praticar o que eu sempre pratiquei, que é o boxe. Infelizmente, eu tomei três cabeçadas, dá pra ver. E quando encerrou a luta, que o árbitro desclassificou o Wanderlei pelas três cabeçadas que ele deu, o treinador dele, vocês podem ver, foi pra cima de mim, me deu um soco, machucou muito. Mas, Wandi, foi só com você, não tinha nada a ver com a equipe. A nossa briga foi em cima do ringue. Se você deu cabeçada de boa, tô nem aí, tudo bem. Mas, infelizmente, o Werdun, covardemente invadiu o ringue junto com seu filho. Foi pra cima de todo mundo", apontou Popó.

Já Werdum, da equipe de Wanderlei Silva, gravou um vídeo no hospital e disse que apenas reagiu às agressões da equipe de Popó. "Quando a gente entrou no ringue, tinha acabado, o Wanderlei foi desclassificado. Entrou não sei quantas pessoas [...]. Então, para vocês entenderem, eu acho que as imagens não mentem. Foi uma reação nossa, uma reação no ataque deles, entendeu? Porque eles começaram a gritar e vieram para cima, e a gente estava ali entre quatro", declarou Werdum. O lutador também afirmou que Wanderlei Silva foi atacado após a luta, quebrou o nariz e foi levado ao hospital para dar pontos em um ferimento perto dos olhos. O lutador disse ainda que ficou triste com a situação. "É uma situação horrível, é uma briga [...] E acontecer um negócio desse aí pra nós, lutadores, pro nosso esporte, é horrível", afirmou.

Antes da Luta, Wanderlei Silva publicou: 'Peso batido, foco ajustado e a guerra já começou antes mesmo do primeiro golpe. Aqui não tem moleza, aqui é PRESSÃO do começo ao fim. Amanhã você vai encarar o Cachorro Louco sem coleira, e vai descobrir o que é lutar contra quem nunca dá um passo pra trás.”

Após o evento, a cervejaria Spaten — que promoveu e organizou a luta — emitiu nota reprovando 'os eventos após a luta' e afirmou que a briga não representa os valores da marca.

Spaten se manifesta após briga generalizada entre equipe de Popó e Wanderlei Silva (foto: Reprodução Instagram @spaten_r)



