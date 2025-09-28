Brasil cede o empate ao México e tropeça na abertura da Copa do Mundo Sub-20

O Brasil vacilou na estreia da Copa do Mundo Sub-20. Na noite de domingo (28), a Seleção de Ramon Menezes saiu perdendo para o México, conseguiu a virada no segundo tempo, mas permitiu o empate mexicano em 2 a 2.
Com o resultado, o Brasil já começa a competição pressionado. Isso porque o Marrocos estreou vencendo a Espanha e já está na ponta de forma isolada do grupo. Os Leões do Atlas são os próximos adversários da Seleção na Copa, na próxima quarta-feira (01).
Brasil sai atrás e busca o empate
O Brasil começou o jogo tentando se impor, aparecendo mais no ataque. Entretanto, foram os mexicanos que conseguiram abrir o marcador. Depois de cruzamento na área, Jímenez cabeceou para defesa de Otávio, mas no rebote Domínguez apareceu para marcar. Dois minutos depois, Mora fez boa jogada individual e mandou para fora.
A Seleção tentou dar a resposta através de um desafio. Ramon Menezes pediu pênalti após chute de Igor Serrote, que bateu em Garza. Entretanto, a arbitragem nada marcou. Depois disso, o Brasil chegou ao empate. Depois de cruzamento, a defesa mexicana afastou mal e Coutinho acertou belo chute para deixar tudo igual. Na sequência do primeiro tempo, a partida ficou muito truncada, com poucas oportunidades para os dois lados.
Luighi vira, mas mexicanos deixam tudo igual
A segunda etapa começou com o Brasil tendo a primeira oportunidade, em chute de Coutinho para a defesa de Ochoa. Só que o México assumiu o controle da partida e levou perigo ao gol de Otávio, principalmente em chegadas com Mora. Na chance mais perigosa, Domínguez chutou cruzado, o goleiro brasileiro defendeu e Virgen chutou para fora.
Mesmo pressionada, a Seleção conseguiu chegar com muito perigo. Depois de cruzamento na área, Erick Belé tentou a finalização, a bola desviou na defesa e foi no travessão. Entretanto, a virada veio no talento de Luighi. O jogador do Palmeiras recebeu cobrança de lateral na área e, mesmo de costas, conseguiu acertar uma puxeta de rara felicidade para colocar o Brasil na frente. Depois, o atacante quase marcou um de bicicleta.
Porém, os mexicanos vieram para cima e deixaram tudo igual de novo. Diego Ochoa subiu com tudo após cobrança de escanteio e mandou no contrapé do goleiro para empatar. O Brasil pressionou na reta final, mas só conseguiu assustar no último lance. A bola ficou pingando na área e Deivid Washington tentou uma bicicleta, defendida por Ochoa.
BRASIL 2 x 2 MÉXICO
1ª rodada da Copa do Mundo Sub-20 – Grupo C
Data-Hora: 28/9/2025 (domingo), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Nacional de Santiago (CHI)
Gols: Alexél Domínguez, 9’/1ºT (0-1); Coutinho, 20’/1ºT (1-1); Luighi, 30’/2ºT (2-1); Diego Ochoa, 40’/2ºT (2-2)
BRASIL: Otávio; Igor Serrote (Gilberto, intevalo), Iago Teodoro, Bruno Alves e Leandrinho; Rayan Lucas, Léo Derik (Erick Belé, 14’/2ºT) , Coutinho e João Cruz (Murilo, 31’/2ºT); Gustavo Prado (Wesley, 14’/2ºT) e Luighi (Deivid Washington, 44’/2ºT). Técnico: Ramon Menezes.
MÉXICO: Emannuel Ochoa; Rodrigo Pachuca (César Bustos, 29’/2ºT), Diego Ochoa, Everardo López e Obed Vargas (Padilla, 29’/2ºT); César Garza (Fimbres, 37’/2ºT), Alexél Domínguez, Diego Sánchez (Morales, 17’/2ºT) e Elias Montiel; Gilberto Mora e Tahiel Jiménez (Virgen, 17’/2ºT). Técnico: Eduardo Arce.
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
Auxiliares: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
Cartões Amarelos: Igor Serrote e Erick Belé (BRA); Padilla (MEX)
