Com aumento na premiação, Libertadores Feminina começa nesta quinta

Recordista de títulos da Libertadores Feminina, com 13 conquistas, o Brasil estreia nesta quinta-feira (2/10) no torneio continental com três representantes na disputa: Corinthians, São Paulo e Ferroviária. Este ano, Buenos Aires estende os tapetes verdes até a decisão em 18 de outubro.
A edição de 2025 marca o valor histórico da premiação para a modalidade. Segundo a Conmebol, os 16 clubes da disputa dividirão US$ 5,25 milhões, cerca de R$ 28 milhões.
O caminho até a igualdade do futebol masculino é longo. Na categoria, a Libertadores tem o dobro de clubes e, ainda na primeira fase, é pago R$ 1 milhão por vitória, com valores cumulativos até a final. O campeão embolsa US$ 24 milhões, aproximadamente R$ 136 milhões, enquanto o vice recebe quase R$ 40 milhões.
Ainda assim, há melhora. Em 2024, o título de campeão rendeu ao Corinthians US$ 2,05 milhões, cerca de R$ 11,6 milhões. O aumento da audiência chamou a atenção de casas de apostas, patrocinadoras masters de nove clubes.
O Corinthians busca o sexto título da Libertadores. O São Paulo sonha com o troféu inédito após o vice-campeonato brasileiro de 2024. Dona da taça em 2015 e 2020, a Ferroviária carimbou o passaporte devido ao terceiro lugar na elite do país.
Formato
A disputa ocorre em três etapas: na fase de grupos, as 16 equipes são divididas em quatro grupos de quatro times. As duas melhores de cada chave avançam para o mata-mata. As quartas de final e semifinal são disputadas em jogos únicos, caso de empate no tempo regulamentar, decisão segue para os pênaltis. Os melhores jogam a grande final. Também haverá disputa de 3º lugar.
História
O Brasil é, disparado, o país com mais títulos da Libertadores Feminina. Santos, São José, Ferroviária, Corinthians e Palmeiras tiveram o privilégio pelo menos uma vez.
Os grupos
Grupo A
Corinthians, Independiente del Valle, Always Ready e Santa Fé
1ª rodada
2 de outubro
16h Corinthians x Ind. del Valle
20h Always Ready x Santa Fé
Grupo B
Boca Juniors, Alianza Lima, Adiffem e Ferroviária
1ª rodada
2 de outubro
16h Boca Jrs. x Alianza Lima
20h Adiffem x Ferroviária
Grupo C
Colo-Colo, Olimpia, São Paulo e San Lorenzo
1ª rodada
3 de outubro
16h Colo-Colo x Olimpia
20h São Paulo x San Lorenzo
Grupo D
Deportivo Cali, Libertad, Nacional-URU e Universidad de Chile
1ª rodada
3 de outubro
16h Deportivo Cali x Libertad
20h Nacional-URU x Universidad de Chile
Transmissão: SporTV, GOAT (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports e Bandsports
