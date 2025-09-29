Com aumento na premiação, Libertadores Feminina começa nesta quinta

Recordista de títulos da Libertadores Feminina, com 13 conquistas, o Brasil estreia nesta quinta-feira (2/10) no torneio continental com três representantes na disputa: Corinthians, São Paulo e Ferroviária. Este ano, Buenos Aires estende os tapetes verdes até a decisão em 18 de outubro.

A edição de 2025 marca o valor histórico da premiação para a modalidade. Segundo a Conmebol, os 16 clubes da disputa dividirão US$ 5,25 milhões, cerca de R$ 28 milhões.

O caminho até a igualdade do futebol masculino é longo. Na categoria, a Libertadores tem o dobro de clubes e, ainda na primeira fase, é pago R$ 1 milhão por vitória, com valores cumulativos até a final. O campeão embolsa US$ 24 milhões, aproximadamente R$ 136 milhões, enquanto o vice recebe quase R$ 40 milhões.

Ainda assim, há melhora. Em 2024, o título de campeão rendeu ao Corinthians US$ 2,05 milhões, cerca de R$ 11,6 milhões. O aumento da audiência chamou a atenção de casas de apostas, patrocinadoras masters de nove clubes.

O Corinthians busca o sexto título da Libertadores. O São Paulo sonha com o troféu inédito após o vice-campeonato brasileiro de 2024. Dona da taça em 2015 e 2020, a Ferroviária carimbou o passaporte devido ao terceiro lugar na elite do país.

Formato

A disputa ocorre em três etapas: na fase de grupos, as 16 equipes são divididas em quatro grupos de quatro times. As duas melhores de cada chave avançam para o mata-mata. As quartas de final e semifinal são disputadas em jogos únicos, caso de empate no tempo regulamentar, decisão segue para os pênaltis. Os melhores jogam a grande final. Também haverá disputa de 3º lugar.

História

O Brasil é, disparado, o país com mais títulos da Libertadores Feminina. Santos, São José, Ferroviária, Corinthians e Palmeiras tiveram o privilégio pelo menos uma vez.



Os grupos

Grupo A

Corinthians, Independiente del Valle, Always Ready e Santa Fé



1ª rodada

2 de outubro

16h Corinthians x Ind. del Valle

20h Always Ready x Santa Fé

Grupo B

Boca Juniors, Alianza Lima, Adiffem e Ferroviária

1ª rodada

2 de outubro

16h Boca Jrs. x Alianza Lima

20h Adiffem x Ferroviária



Grupo C

Colo-Colo, Olimpia, São Paulo e San Lorenzo

1ª rodada

3 de outubro

16h Colo-Colo x Olimpia

20h São Paulo x San Lorenzo



Grupo D

Deportivo Cali, Libertad, Nacional-URU e Universidad de Chile

1ª rodada

3 de outubro

16h Deportivo Cali x Libertad

20h Nacional-URU x Universidad de Chile

Transmissão: SporTV, GOAT (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports e Bandsports

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes América-MG vence o Volta Redonda e respira na Série B

América-MG vence o Volta Redonda e respira na Série B Esportes Cano iguala Kaio Jorge como segundo maior goleador de 2025

Cano iguala Kaio Jorge como segundo maior goleador de 2025 Esportes CBF planeja diminuição dos estaduais e mudanças na Copa do Brasil