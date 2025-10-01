Brasília Vôlei enfrenta Minas em novo teste para a Superliga Feminina

O Brasília Vôlei viajou para os últimos testes, em Belo Horizonte, no Campeonato Mineiro, antes da estreia na Superliga Feminina - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

Duas semanas depois de receber a Copa Brasília, o único representante do Distrito Federal na elite da Superliga feminina voltará à quadra nesta quinta-feira como convidado na disputa do Campeonato Mineiro. O Brasília Vôlei medirá forças com o Gerdau Minas, às 18h, na Arena UniBH. O duelo de sexta-feira será contra o Dentil Praia Clube. A participação termina no sábado no confronto com o Batavo Mackenzie.

O técnico Spencer Lee fez as devidas anotações depois da Copa Brasília, corrigiu erros depois das derrotas em casa na pré-temporada e espera evolução em mais um tira-teima contra as adversárias mineiras. O Praia chegou às semifinais da Superliga em 2024/2025.

"A Copa Brasília foi uma grande oportunidade de testarmos tudo aquilo que nós vínhamos treinando em dois meses de preparação para a Superliga. É um campeonato no qual os convidados estão na mais alta prateleira do vôlei brasileiro. Praia e Minas protagonizaram nos últimos seis anos cinco finais de Superliga, Sul-Americano, disputaram mundiais, Supercopa do Brasil, enfim, duas das melhores equipes que nós temos. Duas das melhores equipes do mundo", avalia Spencer Lee em entrevista ao Correio.

Para o treinador, o teste na capital foi relevante na tentativa de dar mais entrosamento ao Brasília Vôlei. "É muito legal colocar em prova o seu trabalho, o desenvolvimento individual das meninas e, consequentemente, coletiva, contra equipes que proporcionam grandes desafios. Jogadoras campeãs olímpicas, medalhistas mundiais de Liga das Nações, são estrangeiras top players pelo mundo. Acho que isso foi muito válido", elogia.

Assim como a Copa Brasília, o Campeonato Mineiro abrirá portas para a observação de mais atletas. "Demos oportunidade para todas as jogadoras. Elas puderam estrear ou jogar novamente com a camisa do Brasília Vôlei. Acho muito importante passar por isso agora para que não gere ansiedade na Superliga", pondera Spencer Lee.

A opção por colocar todas em quadra e promover o rodízio é estratégica. "A gente precisa desse desenvolvimento individual. Então, todas elas precisariam passar por essa experiência de jogar contra adversárias internacionais, equipes que brigarão por todos os campeonatos que disputarão. isso traz desenvolvimento coletivo e estamos conquistando isso. Foi uma pena no jogo contra o Praia. A Jordane passou um pouco mal por causa do calor, a Malu sentiu um pouco as costas, mas, hoje, nós estamos em melhores condições de disputar a Superliga dado a possibilidade de enfrentar grandes equipes do vôlei nacional", projeta Lee.

Masculino

O elenco masculino do Brasília Vôlei estreou ontem na Copa Goiás de Vôlei contra o Goiás e perdeu por 3 sets a 0. A equipe do Distrito Federal enfrentará Norde Vôlei nesta quinta, às 20h, e novamente na sexta-feira, no mesmo horário.

Programe-se

Campeonato Mineiro

2/10 - Quinta-feira

18h Gerdau Minas x Brasília Vôlei

3/10 - Sexta-feira

20h30 - Praia Clube x Brasília Vôlei

4/10 - Sábado

15h Mackenzie x Brasília Vôlei

