Trionda: Fifa apresenta a bola oficial da Copa do Mundo 2026

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. Batizada de Trionda (três ondas), a pelota ganhou esse apelido em referência aos três países sede do evento, de 11 de junho a 19 de julho: Canadá, Estados Unidos e México.

"A Bola Oficial da Copa do Mundo chegou e é uma belezura!", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Estou feliz e orgulhoso de apresentar a Trionda. A Adidas criou mais uma bola icônica da Copa do Mundo, com um design que personifica a união e a paixão dos países-sede do próximo ano: Canadá, México e Estados Unidos", afirmou o dirigente.

"Mal posso esperar para ver essa linda bola batendo no fundo da rede. A contagem regressiva para a maior Copa do Mundo de todos os tempos começou — e a bola está rolando!", afirmou.

Trionda tem cores e detalhes em referência ao Canadá, aos Estados Unidos e ao México (foto: Divulgação/Fifa)

O design apresenta um esquema de cores vermelho, verde e azul em homenagem aos três países anfitriões e replica as ondas mencionadas no nome da bola. Os painéis se conectam para formar um triângulo no centro da bola, em homenagem à união histórica das três nações anfitriãs.

A iconografia que representa cada país anfitrião adorna a bola, com a folha de bordo para o Canadá, uma águia para o México e uma estrela para os Estados Unidos. Enfeites dourados prestam homenagem ao troféu da Copa do Mundo.

Do ponto de vista técnico, Trionda apresenta inovações importantes. "A construção de quatro painéis incorpora costuras intencionalmente profundas, criando uma superfície que proporciona ótima estabilidade em voo, garantindo arrasto suficiente e uniformemente distribuído à medida que a bola se desloca pelo ar. Além disso, ícones em relevo, visíveis apenas de perto, aumentam a aderência ao golpear ou driblar a bola em condições molhadas ou úmidas", informa a Fifa.

A tecnologia de bola tem um chip sensor de movimento de 500 hertz de última geração, que fornece informações sobre cada elemento do movimento da bola. Ela envia dados precisos para o sistema de árbitro assistente de vídeo em tempo real, aprimorando a tomada de decisões dos árbitros, inclusive em relação a incidentes de impedimento.

Relembre as bolas da Copa

Uruguai 1930: Modelo T

Itália 1934: Federale 102

França 1938: Allen

Brasil 1950: Superball Duplo T

Suíça 1954: Swiss World Champion

Suécia 1958: Top Star

Chile 1962: Mr Crack

Inglaterra 1966: Challenge 4-Star

México 1970: Telstar

Alemanha Ocidental 1974: Telstar Durlast

Argentina 1978: Tango Durlast

Espanha 1982: Tango España

México 1986: Azteca

Itália 1990: Etrusco Unico

EUA 1994: Questra

França 1998: Tricolore

Coreia/Japão 2002: Fevernova

Alemanha 2006: Teamgeist

África do Sul 2010: Jabulani

Brasil 2014: Brazuca

Rússia 2018: Telstar 18

Catar 2022: Al Rihla

Canadá, EUA e México 2026: Trionda



