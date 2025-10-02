InícioEsportes
A protagonista

Trionda: Fifa apresenta a bola oficial da Copa do Mundo 2026

Batizada em homenagem aos três países sede — Canadá, México e Estados Unidos — a pelota do torneio foi exibida ao mundo pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, apresenta Trionda: a bola tem cores e detalhes em referência ao Canadá, aos Estados Unidos e ao México - (crédito: Divulgação/Fifa)
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, apresenta Trionda: a bola tem cores e detalhes em referência ao Canadá, aos Estados Unidos e ao México - (crédito: Divulgação/Fifa)

 A Fifa divulgou nesta quinta-feira a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. Batizada de Trionda (três ondas), a pelota ganhou esse apelido em referência aos três países sede do evento, de 11 de junho a 19 de julho: Canadá, Estados Unidos e México.

"A Bola Oficial da Copa do Mundo chegou e é uma belezura!", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Estou feliz e orgulhoso de apresentar a Trionda. A Adidas criou mais uma bola icônica da Copa do Mundo, com um design que personifica a união e a paixão dos países-sede do próximo ano: Canadá, México e Estados Unidos", afirmou o dirigente.

"Mal posso esperar para ver essa linda bola batendo no fundo da rede. A contagem regressiva para a maior Copa do Mundo de todos os tempos começou — e a bola está rolando!", afirmou.

Trionda tem cores e detalhes em referência ao Canadá, aos Estados Unidos e ao México
Trionda tem cores e detalhes em referência ao Canadá, aos Estados Unidos e ao México (foto: Divulgação/Fifa)

O design apresenta um esquema de cores vermelho, verde e azul em homenagem aos três países anfitriões e replica as ondas mencionadas no nome da bola. Os painéis se conectam para formar um triângulo no centro da bola, em homenagem à união histórica das três nações anfitriãs.

A iconografia que representa cada país anfitrião adorna a bola, com a folha de bordo para o Canadá, uma águia para o México e uma estrela para os Estados Unidos. Enfeites dourados prestam homenagem ao troféu da Copa do Mundo.

Do ponto de vista técnico, Trionda apresenta inovações importantes. "A construção de quatro painéis incorpora costuras intencionalmente profundas, criando uma superfície que proporciona ótima estabilidade em voo, garantindo arrasto suficiente e uniformemente distribuído à medida que a bola se desloca pelo ar. Além disso, ícones em relevo, visíveis apenas de perto, aumentam a aderência ao golpear ou driblar a bola em condições molhadas ou úmidas", informa a Fifa.

A tecnologia de bola tem um chip sensor de movimento de 500 hertz de última geração, que fornece informações sobre cada elemento do movimento da bola. Ela envia dados precisos para o sistema de árbitro assistente de vídeo em tempo real, aprimorando a tomada de decisões dos árbitros, inclusive em relação a incidentes de impedimento.

Todas as bolas da Copa do Mundo: 96 anos anos de história de 1930 a 2026
Todas as bolas da Copa do Mundo: 96 anos anos de história (foto: Divulgação/Fifa)

 

  • Relembre as bolas da Copa
  • Uruguai 1930: Modelo T
    Itália 1934: Federale 102
    França 1938: Allen
    Brasil 1950: Superball Duplo T
    Suíça 1954: Swiss World Champion
    Suécia 1958: Top Star
    Chile 1962: Mr Crack
    Inglaterra 1966: Challenge 4-Star
    México 1970: Telstar
    Alemanha Ocidental 1974: Telstar Durlast
    Argentina 1978: Tango Durlast
    Espanha 1982: Tango España
    México 1986: Azteca
    Itália 1990: Etrusco Unico
    EUA 1994: Questra
    França 1998: Tricolore
    Coreia/Japão 2002: Fevernova
    Alemanha 2006: Teamgeist
    África do Sul 2010: Jabulani
    Brasil 2014: Brazuca
    Rússia 2018: Telstar 18
    Catar 2022: Al Rihla
    Canadá, EUA e México 2026: Trionda

Saiba Mais

  • Trionda tem cores e detalhes em referência ao Canadá, aos Estados Unidos e ao México
    Trionda tem cores e detalhes em referência ao Canadá, aos Estados Unidos e ao México Foto: Divulgação/Fifa
  • Todas as bolas da Copa do Mundo: 96 anos anos de história de 1930 a 2026
    Todas as bolas da Copa do Mundo: 96 anos anos de história de 1930 a 2026 Foto: Divulgação/Fifa
  • Google Discover Icon
MP
MP

Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 02/10/2025 22:38 / atualizado em 02/10/2025 22:57
SIGA
x