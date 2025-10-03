Léo Ortiz critica arbitragem após empate do Flamengo com Cruzeiro: “Quebra o ritmo”

O empate entre Flamengo e Cruzeiro não agradou aos rubro-negros, mas deixou os cruzeirenses satisfeitos. No entanto, uma coisa conseguiu desagradar as duas equipes: a arbitragem.

Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, foi alvo de reclamações dos dois times, mas principalmente do Flamengo. O Rubro-Negro criticou demais a forma com que o árbitro aplicou seus critérios e o jeito que conduziu a partida no Maracanã.

Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, criticou Abatti Abel e destacou que o critério foi o que mais irritou os jogadores rubro-negros.

“É muito chato falar de arbitragem, até peço desculpas. Incomoda a mudança de critério de um árbitro para o outro. Isso é o mais prejudicial. O Cruzeiro também ficou incomodado. Quando as duas equipes estão incomodadas, é complicado. Não é bom a gente ficar se expondo com isso. Um momento ou outro a gente vai jogar com esse mesmo árbitro. Temos que pensar numa maneira única de apitar dos árbitros, ter um padrão”, iniciou Ortiz.

“A arbitragem quebra um pouco do ritmo. A estratégia do Cruzeiro era quebrar o nosso ritmo dessa forma. E o árbitro parou muito, e a gente sempre buscando o jogo. Acima de tudo, o grupo tem que passar por cima disso, competir. Mas a gente fica ansioso, quer brigar”, concluiu.

Além do zagueiro, Saúl foi outro jogador do Flamengo que ficou na bronca com a arbitragem de Ramon Abatti Abel. O espanhol reclamou, principalmente, da aplicação dos cartões amarelos na partida – foram 10 ao todo.

“Falamos para ele que o mais importante para o jogo era dar fluidez. Mas ele deu muitos amarelos desnecessários, parava muito o jogo. Que deixe jogar! Não eram faltas duras, e sim táticas. Mas enfim, isso é coisa de fora, concentramos em nós. Jogamos três jogos em casa e não conseguimos ganhar, só empatar. Agora é pensar no domingo para conquistarmos os três pontos”, finalizou.