Enquanto trata lesão no Corinhtians, Memphis Depay é convocado pela Holanda

Sem jogar pelo Corinthians desde o dia 10 de setembro por conta de um edema na parte posterior da coxa direita, Memphis Depay ainda não retornou do tratamento da lesão, mas foi convocado para defender a seleção da Holanda na próxima data Fifa.

Atualmente em transição física do departamento médico para o gramado, o camisa 10 foi chamado pelo técnico Ronald Koeman para defender a Laranja Mecânica nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, contra Malta, fora de casa, no dia 9 de outubro, e contra a Finlândia, no dia 12, em casa.

Havia a expectativa de que Memphis Depay retornasse ao time titular do Corinhtians já na última partida, contra o Internacional, na última quarta-feira, no Beira-Rio. No entanto, o técnico Dorival Jr preferiu não acelerar o processo do atacante.

Para o próximo duelo do Timão, no sábado, às 21h, na NeoQuímica Arena, diante do Mirassol, Memphis Depay segue como dúvida. De acordo com o que publicou o “ge”, a chance do holandês não ser relacionado para a partida é grande. Com isso, Depay retornaria de lesão já na apresentação da seleção holandesa.

