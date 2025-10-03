Jogos Universitários Brasileiros reúnem 7 mil atletas em Natal

Natal recebe, de 5 a 18 de outubro, os Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) junto ao Governo do Rio Grande do Norte e reunirá aproximadamente 7 mil estudantes de 312 instituições de ensino dos 26 estados e do Distrito Federal.

Os Jogos Universitários Brasileiros 2025 contemplarão 22 esportes, coletivos e individuais, além de e-sports e intelectuais. A principal novidade desta edição é o tiro com arco, modalidade consolida no programa olímpico.

Presidente da CBDU, Alim Maluf Neto, celebra a edição considerada a maior do evento. "Tivemos um ano muito proveitoso para o esporte nacional, com eventos em Goiás, Maranhão, Distrito Federal e Paraíba. Agora chegamos ao Rio Grande do Norte cheios de energia para consagrar o saldo positivo de 2025", destaca.

No campo intelectual, xadrez e acadêmico prometem duelos de estratégia e raciocínio rápido, mostrando que o desempenho mental é tão importante quanto o físico. O Acadêmico, em especial, reúne pesquisas e trabalhos científicos que contribuem para a produção de conhecimento relevante sobre esporte, saúde, tecnologia e educação, fortalecendo a integração entre universidade e prática esportiva. Os e-sports terão disputas de futebol, League of Legends, Valorant, Brawl Stars, Counter Strike e Free Fire.

A CBDU também está engajada no campo social e realizará ações, como a doação de absorventes íntimos para mulheres em situação de vulnerabilidade de Natal e a reciclagem de 100% das lonas utilizadas no evento, transformadas em brindes sustentáveis para futuras competições. O projeto contará ainda com a visita do judoca João Derly, 1º brasileiro bicampeão mundial de judô e Embaixador Mundial do Judô.