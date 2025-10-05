Brasiliense Nicole Marques fatura o ouro no Mundial Jr. de judô

Nicole Marques teve a trajetória no Mundial Jr. consagrada com cinco vitórias e o ouro - (crédito: Kulumbegashvili Tamara/IJF)

Talento da nova geração de judocas do Brasil, a Nicole Marques, de 17 anos, conquistou, neste domingo (5/10), o título da categoria -52kg no Mundial Júnior de Judô, em Lima, no Peru. Ela bateu a venezuelana Leomaris Ruiz no golden score e devolveu o título a uma judoca do país após 15 anos. A última havia sido em 2010, com a gaúcha Mayra Aguiar.

Nicole Marques treina na Academia Espaço Marques, do pai e treinador dela, o sensei Robert Marques. O espaço formou dois medalhistas olímpicos do Distrito Federal, Ketleyn Quadros (bronze individual em Pequim-2008 e por equipes em Paris-2024) e Guilherme Schimidt (bronze por equipes em Paris-2024).

É OUROOOOOOOOOOOO!????



Nicole Marques (52kg) é CAMPEÃ MUNDIAL JÚNIOR DE JUDÔ!



Vitória nas punições sobre Leonaris Ruiz ????????, em uma campanha ESPETACULAR!



O JUDÔ BRASILEIRO VOLTA A TER UMA CAMPEÃ MUNDIAL JÚNIOR DEPOIS DE 15 ANOS!



De Taguatinga (DF) pro MUNDO! ????#BrasilJudo pic.twitter.com/B42yrbrhVT — CBJ (@JudoCBJ) October 6, 2025





Os pais foram as maiores influências de Nicole. A mãe dela, Phillis Marques, é tricampeã brasileira e conquistou em 2024 o torneio veterano. A projeção do pai-coruja e treinador é vê-la pontuando em eventos internacionais no ciclo olímpico para evoluir no ranking e entrar na briga por vaga aos Jogos Olímpicos de Los Angeles-28, quando Nicole terá 20 anos.

A medalha de ouro de Nicole Marques na categoria -52kg se junta a outras conquistas relevantes no início de carreira, como o título brasileiro Sub-20, bronze Sub-21 e os terceiros lugares no Mundial cadete de 2025 e 2024.

Para chegar ao ouro no Mundial Júnior em Lima, Nicole precisou vencer cinco lutas. A trajetória começou contra a austríaca Carina Klaus-Sternwieser, passou pela cazaque Nurailym Sarsenbek e cruzou com a espanhola Monica Morilla nas quartas de final. Na disputa por vaga na decisão, a brasiliense bateu a indiana Nungshithoi Chanu. A consagração na final veio no golden score, contra a venezuelana Leomaris Ruiz.

A convicção de Nicole Marques em relação ao judô vem desde a infância. “Ela sempre quis o judô. A mãe (Phillis Marques) tentou colocá-la no balé. Ela dizia que era muito sem graça. Gostava de futebol e de judô e optou pelo judô porque estava no meio, via a gente treinar vários atletas e seguiu”, conta o pai, Robert Marques.

O Distrito Federal também foi representado por no Mundial Júnior de Judô por Lucas Takaki, no masculino, e por Bianca Reis. Takaki se despediu cedo da competição. O atleta de 20 anos, da categoria -60kg, bateu o canadense Vincent Nepton na estreia, mas foi derrotado pelo saudita Abdulrahman Alsaiari. Bianca Reis (-57kg) foi batida na disputa pelo bronze contra a japonesa Asuka Ueno, ainda neste domingo (5/10).