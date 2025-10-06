Vão estudar: ??rbitros com erros gritantes na rodada são suspensos pela CBF

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou uma nota, na noite deste domingo (5/10), informando sobre a suspensão dos árbitros do jogo entre São Paulo e Palmeiras, válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O juiz Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, ignorou um pênalti claro de Allan, do Palmeiras, sobre Gonzalo Tapia. Da mesma forma, o árbitro de vídeo Ilbert Estevam da Silva, de São Paulo, não se manifestou.

Conforme a nota da Comissão de Arbitragem da CBF, eles “serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”.

O mesmo ocorre em relação aos árbitros do jogo Red Bull Bragantino x Grêmio. O diretor do Tricolor Gaúcho descascou a arbitragem, após a derrota para o Bragantino por 1 a 0 no sábado (4/10). Assim, houve queixa por causa de dois lances. O primeiro no final do primeiro tempo, quando Kannemann foi expulso direto por agressão a Pedro Henrique. O VAR não interveio, embora não houvesse imagem conclusiva de falta. Além disso, o Grêmio questionou o pênalti supostamente cometido por Marlon no último minuto, no lance em que saiu o gol do jogo.

A comissão quer que o juiz Lucas Casagrande, do Paraná, e Gilberto Rodrigues Castro Junior, que ficou como árbitro de vídeo, façam um “aprimoramento” antes do retorno ao trabalho.

A nota da CBF acaba sendo um atestado de problemas notórios que ocorreram nas partidas. Ainda assim, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que sempre é um crítico ferrenho sobre erros de arbitragem, preferiu sair pela tangente e sustentar que não houve a penalidade. A repercussão na mídia é grande.

