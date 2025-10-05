Nova geração dos saltos ornamentais dá título sul-americano ao Brasil

A nova geração dos saltos ornamentais do Brasil, campeã do Sul-americano Jr. com 37 medalhas - (crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

A Seleção Brasileira de saltos ornamentais é campeã do Sul-americano Júnior de Esportes Aquáticos, realizado no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro. Após cinco dias de provas, a delegação nacional conquistou 37 medalhas (nove ouros, 20 pratas e oito bronzes) e, de quebra, superou a campanha registrada há dois anos, em Buenos Aires (Argentina), quando foi 26 vezes ao pódio e terminou atrás da Colômbia na classificação geral.

O Brasil contou com equipe formada por 13 atletas, de 9 a 18 anos, que treinam em seis locais diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, João Pessoa, Califórnia (EUA) e Kentucky (EUA). Os dois atletas que moram atualmente no exterior estiveram entre os destaques da competição: Gabriel Perdigão, seis medalhas, que se mudou recentemente para estudar em uma universidade norte-americana, e Karolina Polizos, quatro medalhas, que mora em Los Angeles, cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2028.

Polizos nasceu nos EUA, mas é filha de mãe brasileira e tem dupla cidadania. A saltadora, que representa o Brasil desde 2024, foi ao pódio em todas as provas que disputou: ouro na plataforma individual e sincronizada, além de prata no trampolim 1m e 3m.

“Eu me sinto privilegiada por poder representar o Brasil. Meu objetivo era trazer o maior número possível de medalhas e estou muito feliz por conseguir, apesar de algumas dificuldades nas provas de trampolim. Na plataforma, queria terminar a competição em grande estilo, e consegui. Agora, é voltar para casa e seguir trabalhando duro para continuar evoluindo”, disse Polizos, que está no último ano no Grupo B, destinado a atletas entre 14 e 15 anos.

Após o Sul-americano Júnior, os saltadores voltam a competir em novembro, com a disputa do Campeonato Brasileiro, em Brasília. O próximo compromisso internacional é o Mundial Júnior de Saltos Ornamentais, em Rijeka (Croácia), de 21 a 28 de agosto de 2026.

Os resultados do Brasil

GRUPO A

Feminino

Trampolim 1m

Prata – Ketlen Calazans (333.75 pontos)

Bronze – Bruna Ravelli (317.75)

Trampolim 3m

Prata – Ketlen Calazans (322.95)

Bronze – Bruna Ravelli (260.95)

Plataforma

Prata – Ketlen Calazans (278.20)

4º lugar – Bruna Ravelli (226.65)

Masculino

Trampolim 1m

Prata – Gabriel Perdigão (342.75)

Bronze – Victor Molin (338.15)

Trampolim 3m

Prata – Gabriel Perdigão (440.60)

Bronze – Victor Molin (419.05)

Plataforma

Prata – Victor Molin (369.55)

Bronze – Gabriel Perdigão (357.70)

GRUPO B

Feminino

Trampolim 1m

Ouro – Ludmila Lacerda (304.15)

Prata – Karolina Polizos (257.95)

Trampolim 3m

Prata – Karolina Polizos (263.25)

4º lugar – Ludmila Lacerda (242.60)

Plataforma

Ouro – Karolina Polizos (292.05)

Prata – Ludmila Lacerda (270.20)

GRUPO C

Feminino

Trampolim 1m

Bronze – Alice Binatti (234.45)

4º lugar – Jully Lacerda (222.25)

Trampolim 3m

Prata – Jully Lacerda (272.80)

4º lugar – Alice Binatti (248.30)

Plataforma

Prata – Jully Lacerda (230.40)

4º lugar – Alice Binatti (218.00)

Masculino

Trampolim 1m

Prata – Rafael Shalders (255.35)

4º lugar – Luiz Roncone (230.65)

Trampolim 3m

Prata – Luiz Roncone (293.20)

Bronze – Rafael Shalders (291.65)

Plataforma

Prata – Luiz Roncone (264.60)

Bronze – Rafael Shalders (239.45)

GRUPO D

Feminino

Trampolim 1m

Ouro – Maria Emilia Vaz (222.65)

Prata – Eduarda Lontra (178.75)

Trampolim 3m

Ouro – Maria Emilia Vaz (216.75)

Prata – Eduarda Lontra (194.40)

Plataforma

Ouro – Maria Emilia Vaz (219.00)

Prata – Eduarda Lontra (206.95)

Masculino

Trampolim 1m

5º lugar – Felipe Elias (138.60)

Trampolim 3m

4º lugar – Felipe Elias (151.00)

Plataforma

Prata – Felipe Elias (179.35)

SINCRONIZADO

Trampolim 3m Feminino

Ouro – Ketlen Calazans e Ludmila Lacerda (212.25)

Plataforma Feminino

Ouro – Karolina Polizos e Ludmila Lacerda (220.74)

Trampolim 3m Masculino

Ouro – Victor Molin e Gabriel Perdigão (261.54)

Plataforma Masculino

Ouro – Victor Molin e Gabriel Perdigão (249.54)

Trampolim 3m Misto

Prata – Bruna Ravelli e Victor Molin (196.56)

Plataforma Misto

Prata – Ludmila Lacerda e Gabriel Perdigão (220.17)