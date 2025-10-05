Nova geração dos saltos ornamentais dá título sul-americano ao Brasil

A Seleção Brasileira de saltos ornamentais é campeã do Sul-americano Júnior de Esportes Aquáticos, realizado no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro. Após cinco dias de provas, a delegação nacional conquistou 37 medalhas (nove ouros, 20 pratas e oito bronzes) e, de quebra, superou a campanha registrada há dois anos, em Buenos Aires (Argentina), quando foi 26 vezes ao pódio e terminou atrás da Colômbia na classificação geral.
O Brasil contou com equipe formada por 13 atletas, de 9 a 18 anos, que treinam em seis locais diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, João Pessoa, Califórnia (EUA) e Kentucky (EUA). Os dois atletas que moram atualmente no exterior estiveram entre os destaques da competição: Gabriel Perdigão, seis medalhas, que se mudou recentemente para estudar em uma universidade norte-americana, e Karolina Polizos, quatro medalhas, que mora em Los Angeles, cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2028.
Polizos nasceu nos EUA, mas é filha de mãe brasileira e tem dupla cidadania. A saltadora, que representa o Brasil desde 2024, foi ao pódio em todas as provas que disputou: ouro na plataforma individual e sincronizada, além de prata no trampolim 1m e 3m.
“Eu me sinto privilegiada por poder representar o Brasil. Meu objetivo era trazer o maior número possível de medalhas e estou muito feliz por conseguir, apesar de algumas dificuldades nas provas de trampolim. Na plataforma, queria terminar a competição em grande estilo, e consegui. Agora, é voltar para casa e seguir trabalhando duro para continuar evoluindo”, disse Polizos, que está no último ano no Grupo B, destinado a atletas entre 14 e 15 anos.
Após o Sul-americano Júnior, os saltadores voltam a competir em novembro, com a disputa do Campeonato Brasileiro, em Brasília. O próximo compromisso internacional é o Mundial Júnior de Saltos Ornamentais, em Rijeka (Croácia), de 21 a 28 de agosto de 2026.
Os resultados do Brasil
GRUPO A
Feminino
Trampolim 1m
Prata – Ketlen Calazans (333.75 pontos)
Bronze – Bruna Ravelli (317.75)
Trampolim 3m
Prata – Ketlen Calazans (322.95)
Bronze – Bruna Ravelli (260.95)
Plataforma
Prata – Ketlen Calazans (278.20)
4º lugar – Bruna Ravelli (226.65)
Masculino
Trampolim 1m
Prata – Gabriel Perdigão (342.75)
Bronze – Victor Molin (338.15)
Trampolim 3m
Prata – Gabriel Perdigão (440.60)
Bronze – Victor Molin (419.05)
Plataforma
Prata – Victor Molin (369.55)
Bronze – Gabriel Perdigão (357.70)
GRUPO B
Feminino
Trampolim 1m
Ouro – Ludmila Lacerda (304.15)
Prata – Karolina Polizos (257.95)
Trampolim 3m
Prata – Karolina Polizos (263.25)
4º lugar – Ludmila Lacerda (242.60)
Plataforma
Ouro – Karolina Polizos (292.05)
Prata – Ludmila Lacerda (270.20)
GRUPO C
Feminino
Trampolim 1m
Bronze – Alice Binatti (234.45)
4º lugar – Jully Lacerda (222.25)
Trampolim 3m
Prata – Jully Lacerda (272.80)
4º lugar – Alice Binatti (248.30)
Plataforma
Prata – Jully Lacerda (230.40)
4º lugar – Alice Binatti (218.00)
Masculino
Trampolim 1m
Prata – Rafael Shalders (255.35)
4º lugar – Luiz Roncone (230.65)
Trampolim 3m
Prata – Luiz Roncone (293.20)
Bronze – Rafael Shalders (291.65)
Plataforma
Prata – Luiz Roncone (264.60)
Bronze – Rafael Shalders (239.45)
GRUPO D
Feminino
Trampolim 1m
Ouro – Maria Emilia Vaz (222.65)
Prata – Eduarda Lontra (178.75)
Trampolim 3m
Ouro – Maria Emilia Vaz (216.75)
Prata – Eduarda Lontra (194.40)
Plataforma
Ouro – Maria Emilia Vaz (219.00)
Prata – Eduarda Lontra (206.95)
Masculino
Trampolim 1m
5º lugar – Felipe Elias (138.60)
Trampolim 3m
4º lugar – Felipe Elias (151.00)
Plataforma
Prata – Felipe Elias (179.35)
SINCRONIZADO
Trampolim 3m Feminino
Ouro – Ketlen Calazans e Ludmila Lacerda (212.25)
Plataforma Feminino
Ouro – Karolina Polizos e Ludmila Lacerda (220.74)
Trampolim 3m Masculino
Ouro – Victor Molin e Gabriel Perdigão (261.54)
Plataforma Masculino
Ouro – Victor Molin e Gabriel Perdigão (249.54)
Trampolim 3m Misto
Prata – Bruna Ravelli e Victor Molin (196.56)
Plataforma Misto
Prata – Ludmila Lacerda e Gabriel Perdigão (220.17)
