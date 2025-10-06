Campanha de rebaixado! Retorno do Atlético é inferior ao do lanterna do Brasileiro

O Atlético Mineiro vive uma fase turbulenta no Campeonato Brasileiro. Afinal, no segundo turno da competição, o Galo tem um aproveitamento inferior ao do Sport, lanterna na tabela.

Em oito partidas, o clube mineiro venceu um, empatou dois e perdeu cinco. Ou seja, conquistou cinco pontos e tem o aproveitamento de 20,83%. O Sport tem 21% em todo o campeonato. Assim, o Leão amarga a lanterna da competição e tem a pior campanha no geral. No recorte do returno, o Sport soma uma vitória, três empates e três derrotas em sete partidas, com um aproveitamento de 28.57%.

A última derrota do Atlético, portanto, aconteceu no sábado (4), contra o Fluminense, no Maracanã. O Tricolor venceu por 3 a 0, mas a postura dos jogadores do Galo foi o que chamou atenção. Aliás, Paulo Bracks, executivo de futebol do Alvinegro, soltou o verbo sobre a campanha do clube no returno do Brasileiro.