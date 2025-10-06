Assumindo ou instigando? Novos indícios deixados por Vini Jr sobre o romance com Virgínia

Embora ainda esteja mantendo discrição quanto ao romance com Virginia Fonseca, que já assumiu sua proximidade com Vini Jr., o atacante do Real Madrid tem deixado cada vez mais sinais no ar. Os indícios anteriores se baseavam em flagras da mídia, mas desde a última sexta-feira (03), o camisa 7 também vem tornando as interações públicas.

O indício mais recente se deu na saída do Estádio Santiago Bernabéu, na noite do último sábado (04), em Madrid. Após marcar dois gols e garantir a vitória merengue na LaLiga, o camisa 7 deixou o local acompanhado do assessor Felipe e da amiga Duda Freire, enquanto Virginia, que seguia o grupo, não evitou as câmeras e passou sorridente pela imprensa.

Distinto ao flagra no barco, em que os dois deixaram o local em momentos distintos para evitar rumores, desta vez ela deixou o Bernabéu no mesmo momento do jogador. Ele, porém, estava ocupado atendendo torcedores no momento em que a influencer passou pelas câmeras.

Interações públicas

O flagra no Bernabéu foi só mais um dos sinais deixados por Vinicius nos últimos dias. Um dia antes da partida, o astro movimentou as redes sociais ao comentar em uma das fotos da empresária em sua mansão de Madrid: “Vida boa”, escreveu o jogador, com emojis de olhos apaixonados ao fim da mensagem.

A imagem em questão, de Virginia ao lado de amigas, incluindo Tainá Militão, esposa de Éder Militão, na sauna da mansão do jogador, rendeu debates nas redes sociais. Até mesmo o zagueiro do Real Madrid entrou na onda e deixou um comentário para lá de sugestivo no perfil da empresária: “Casal favorito”.

Virginia retornou às redes sociais horas depois para compartilhar outra imagem diretamente de um dos camarotes do Real, com a camisa do clube e o nome do jogador nas costas. Com “Hala Madrid” na legenda, a empresária ainda escolheu um funk que cita nominalmente o brasileiro. Ele, por sua vez, também respondeu a esse post publicamente.

“Hala Madrid hahaha”, respondeu Vinicius.

Vini Jr. dedica gol, e assessoria esclarece

A mesma partida no Santiago Bernabéu ainda rendeu outro burburinho, que, inclusive, precisou de esclarecimento da assessoria de imprensa do atleta. Isso porque o brasileiro enviou beijos em direção ao camarote e dedicou um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal a alguém especial — provocando ainda mais repercussão acerca do tema.

Contudo, momentos após o gol, a assessoria do atleta esclareceu que os gestos foram direcionados ao amigo Wesley, que lida com problemas de saúde. Imagens da transmissão local confirmaram a dedicatória do jogador ao colega logo depois do comunicado.

“Wesley, para ti! Te amo”, disse o camisa 7 às câmeras. Posteriormente, ele reiterou a dedicatória ao amigo nas redes sociais.

Encontros recentes

As visitas frequentes da empresária também tem chamado atenção do público. Desde o anúncio do fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, em maio de 2025, esta foi sua terceira ida à cidade em um período inferior a dois meses. O irmão do craque, aliás, ficou responsável por recepcioná-la no aeroporto em duas dessas ocasiões.

Virginia Fonseca, uma das influenciadoras mais populares do Brasil, anunciou o fim de seu casamento com Zé Felipe após cinco anos de união. O casal teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde o término, a empresária tem mantido o foco em sua carreira e nos compromissos empresariais, mas os sinais da nova fase em Madri tornaram-se cada vez mais visíveis.