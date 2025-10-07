Zagueiro do Manchester City revela que cogitou se aposentar por causa de lesões

“A última temporada foi difícil para mim, a ponto de pensar em parar (de jogar). Eu não queria fazer isso, mas já estava farto de ser tão profissional e tentar fazer tudo certo dentro do meu alcance… E depois continuar desmoronando e não ter as respostas. Era uma situação muito difícil”, disse o jogador em entrevista à “BBC”.

Sequência de lesões

Vale lembrar que entre novembro de 2024 e maio de 2025, o atleta teve pelo menos quatro problemas físicos que o impediram de emplacar uma sequência com a camisa dos Citizens. Ele, então, chegou a ficar três meses longe dos gramados por causa de um problema em uma das coxas.

“Chega um ponto em que você não sabe por que isso acontece e é ainda mais difícil quando você se esforça tanto para estar disponível e jogar. Quando a hora chega e algo acontece, seria mais fácil dizer “Eu não fiz X, Y e Z, é por isso”. Mas quando você faz tudo, é mentalmente desafiador. Espero não voltar a esse lugar”, frisou o defensor, que, em 2025/26, atuou em seis jogos, sendo titular em cinco deles.

“Minhas emoções estavam à flor da pele. Eu não estava pensando direito. No fundo, acho que nunca teria feito isso. Eu disse anos atrás, quando o City me quis para um novo desafio “Eu vou lutar”. É tudo que sei fazer desde criança, por que pararia agora? Então, sim, existe essa luta em mim, e essa mentalidade vencedora que não quer parar”, concluiu.

