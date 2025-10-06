Minas Brasília conquista bicampeonato sub-17 e reforça mantra "Casa da Base"

Com triunfo sobre o Ceilândia, Mini Minas levaram a segunda taça em duas edições da competição de formação do futebol feminino do Distrito Federal - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Minas Brasília voltou a erguer a taça do Campeonato Candango Sub-17 neste fim de semana e consolidou, em apenas duas edições da competição, um domínio com potencial de reforçar o papel de referência no desenvolvimento do futebol feminino do Distrito Federal. A vitória por 1 x 0 sobre o Ceilândia, com gol da atacante Dandara, no sábado (4/10), no Estádio Bezerrão, no Gama, coroou um trabalho fora de campo sustentado por uma estrutura sólida voltada para a formação de atletas.

O título, segundo consecutivo da equipe no torneio de formação, tem um peso simbólico. Além da conquista em si, a campanha invicta reafirma o mantra de “Casa da Base” adotado pelo clube nos últimos anos, refletindo a seriedade com a qual trata a preparação de jovens jogadoras. A hegemonia no torneio sub-17 mostra como o Minas Brasília tem conseguido atrair, lapidar e projetar meninas em busca de um espaço no cenário esportivo.

O resultado também se conecta diretamente a um projeto abraçado pelo clube desde junho de 2022: a rede de Núcleos de Formação. Atualmente, são 11 polos espalhados pelo Distrito Federal, em regiões como Santa Maria, Gama, Ceilândia, Recanto das Emas, Estrutural, Planaltina, Sobradinho, Samambaia, Brazlândia e São Sebastião. Em cada um desses locais, meninas entre 10 e 20 anos encontram condições para treinar, receber acompanhamento e sonhar com uma carreira profissional.

Título do Minas Brasília na competição sub-17 veio com vitória diante do Ceilândia na decisão: 1 x 0 (foto: Diller Abreu/FFDF)

Com cerca de três anos de atividade, os Núcleos já se tornaram referência de inclusão e oportunidade, abrindo portas para quem deseja iniciar no futebol ou dar passos mais sólidos rumo às equipes de base. O bicampeonato, nesse sentido, extrapola o âmbito de conquista esportiva: é a tradução de um processo contínuo de investimento na base.

O modelo de trabalho adotado pelo Minas Brasília não só abastece as próprias categorias, mas também fortalece o futebol feminino da capital federal. Em julho, por exemplo, a zagueira Micaelly Galvão, de 13 anos, foi convocada para treinamentos na Seleção Brasileira. A conquista do Sub-17 reforça essa ideia, demonstrando haver uma linha clara entre a captação de talentos nos Núcleos, a lapidação nas categorias de base e a chegada ao time principal.

Ao levantar a taça mais uma vez, o Minas Brasília deixa um recado importante: formar atletas é tão essencial quanto vencer. E quando as duas coisas caminham juntas, os frutos são imediatos e sustentáveis. O Candanguinho Sub-17 se despede com o bicampeonato do Minas Brasília e uma certeza: o futebol feminino no Distrito Federal tem, no clube, uma verdadeira vitrine de novos talentos.