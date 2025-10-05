Algoz do Manchester United, brasiliense Igor Thiago encara o City

Fã de Cristiano Ronaldo desde a infância, Igor Thiago tem cinco gols em sete jogos pelo Brentford neste início de temporada no time inglês - (crédito: Brentford FC)

Hoje, deveria ser mais um domingo como outro qualquer no bairro Dom Bosco, na Cidade Ocidental (GO). Só que não. Igor Thiago Nascimento Rodrigues promete mais um lindo dia na vizinhança. A comunidade sente-se representada pelo brasiliense de 24 anos. Nascido no Gama e criado na cidade do Entorno do Distrito Federal, o centroavante é a referência do Brentford no duelo de hoje contra o Manchester City, às 12h30, no Community Stadium, pela sétima rodada do Campeonato Inglês.

Melhor jogador brasileiro na lista dos artilheiros, Igor Thiago tem quatro gols na Premier League. Metade dos oito marcados pelo norueguês fora de série, Erling Haarland, No sábado passado, Igor Thiago foi o carrasco de outro Manchester — o United. Balançou a rede duas vezes em 12 minutos diante da própria torcida na vitória do Brentford, por 3 x 1. Teve o nome cantado e ficou emocionado.

O roteiro até virar protagonista na liga nacional mais badalada do mundo tem histórias por trás das cortinas. "O mais importante é ter fé e acreditar em Deus", prega Igor Thiago, em uma longa entrevista nesta semana ao site do Brentford.

O atacante perdeu o pai aos 13 anos. A mãe, dona Maria Diva do Nascimento, era gari. Igor Thiago começou a trabalhar cedo. Enchia carrinhos de compras na feira da Cidade Ocidental, levava até a casa dos clientes e ganhava gorjeta. Conciliava o serviço com o futebol no projeto social de um anjo da guarda. Pastor da Igreja Cristã Manancial de Vida e formado em educação física, o capixaba Sergio Gonçalves Silva, de 57 anos, o adotou no Grêmio Ocidental e abriu o caminho do futebol profissional.

"Ele me chama de pai de fé e de coração", conta Serjão, em entrevista ao Correio. "Comprei muito tênis para ele. O gol de perna esquerda que ele fez contra o Manchester (United) tem a minha mão (risos). Ele é destro. Ensinei a bater de canhota. Trabalhamos muito também a explosão dele", orgulha-se um dos mestres do centroavante de 1,88m, autor de cinco gols em sete partidas nesta temporada.

A trajetória até o Brentford não foi fácil desde o nascimento. A carência de maternidade na Cidade Ocidental fez com que o menino nascesse no Hospital Regional do Gama em 26 de junho de 2001. "Minha mãe é uma mulher muito forte e sinto orgulho. Ela sempre foi capaz de nos fornecer não apenas as necessidades básicas, mas também coisas boas, mesmo que estivéssemos lutando um pouco. Ela é a mulher mais forte do mundo", emociona-se o pai de dois filhos.

Leia também: Estêvão dá vitória ao Chelsea contra Liverpool

A ausência paterna acelerou o amadurecimento de Igor Thiago. "Isso me ajudou a crescer mais rápido do que o esperado e me fez deixar de lado algumas coisas para que eu pudesse me concentrar na minha família e no que é certo. Sou muito grato ao meu irmão por ter mostrado o futebol e aberto as portas para mim", testemunha.

Igor Thiago aprendeu a ser resiliente e paciente no competitivo em uma outra exigente feira da vida: a da bola. Serjão tratava o menino como joia no Grêmio Ocidental e o colocava na vitrine nos torneios. Um gol marcado numa partida em Itumbiara (GO) começou a abrir o mercado. "Ele fez um golaço de calcanhar", detalha o mestre.

A porta escancarou para Igor Thiago no futebol do Paraná. Aprovado na peneira do Verê, aproveitou a oportunidade e depois seguiu rumo a Belo Horizonte. Fez base do Cruzeiro e se profissionalizou. A ascensão aconteceu em um momento difícil. O time celeste estava na segunda divisão. Ele fez quatro gols em 43 partidas pela Raposa.

O primeiro a utilizá-lo no time principal foi Felipe Conceição, em 2021. O entra e sai de treinadores em meio à crise prejudicou a regularidade. Mozart, Vanderlei Luxemburgo e Paulo Pezzolano também o comandaram.

Igor Thiago comemora golaço indicado a mais bonito da temporada (foto: Brentford FC)

Quando Ronaldo Nazário de Lima, o Fenômeno, comprou a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), Igor Thiago foi vendido ao Ludogorets por 1,32 milhão de euros. Passou três temporadas no clube búlgaro. Os 21 gols em 55 jogos bastaram para convencer o Brugge a desembolsar 11 milhões de euros por ele. Encerrou a temporada no time belga com 5 gols em 10 jogos e uma oferta de 33 milhões do Brentford. Virou o primeiro brasileiro na história do clube. O início foi difícil devido a uma lesão no menisco.

Curado, ele avisa: "Estou pronto para jogar a Premier League por causa dos movimentos que fiz na carreira. Queria mudar o futuro da minha família. Achavam que eu não conseguiria. Meus filhos têm dois e quatro anos, e eu já posso ver a paixão deles para ver o pai brincar, e também para brincarem comigo", celebra Igor Thiago.