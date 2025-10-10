Brasil goleia Coreia do Sul com show do novo ataque de Carlo Ancelotti

Vinicius Junior, Estêvão e Rodrygo comandaram a bela exibição do Brasil contra a Coreia do Sul na manhã desta sexta-feira - (crédito: Reprodução)

A melhor defesa é o ataque. Com apenas um gol sofrido de pênalti na derrota para a Bolívia a 4.150m de altitude em Alto na despedida das Eliminatórias para a Copa de 2026, o Brasil continua uma fortaleza sob o comando de Carlo Ancelotti. Ao derrotar a Coreia do Sul com facilidade por 5 x 0 no amistoso desta sexta-feira, no World Cup Stadium, em Seul, a Seleção completou quatro jogos sem ser vazada na gestão do italiano. Equador, Paraguai e Chile também não conseguiram balançar a rede verde-amarela. A Seleção volta a campo na terça-feira contra o Japão, às 7h30, no Estádio Nacional, em Tóquio.

O resultado teve influência direta do quarteto ofensivo escalado por Carlo Ancelotti. Inspirado, Estêvão marcou duas vezes e chegou a três gols na Era Ancelotti. O primeiro na Seleção principal havia saído nos 3 x 0 contra o Chile, no Maracanã. De volta ao grupo, Rodrygo também deixou dois na rede. Vinicius Junior ampliou a goleada para 5 x 0. A Coreia do Sul está classificada para a Copa do Mundo. Nos últimos 19 jogos, havia perdido apenas um na eliminação diante da Jordânia — outra garantida na Copa — nas semifinais da Copa da Ásia.

"É sempre bom começar com uma defesa segura, sólida, e aos poucos o ataque começa a funcionar. Estou feliz por estar de volta. Eu queria levar esses dois amistosos como se fossem jogos de Copa do Mundo"" Rodrygo, atacante, autor de dois gols

A zaga não sofreu gol, o ataque viu três dos quatro integrantes balançarem a rede, exceto Matheus Cunha, mas os volantes também tiveram papel decisivo na exibição do Brasil. O primeiro gol nasce de um belíssimo lançamento em profundidade de Bruno Guimarães encontrando Estêvão entrando em diagonal da direita na área sul-coreana. A finalização teve a frieza de quem foi formado na base do Palmeiras e evolui no Chelsea. No fim de semana, ele decidiu o triunfo do time londrino contra o Liverpool pela Premier League.

Leia também Do Vasco ao Gama: as semelhanças do rompimento da SAF à recuperação judicial

Casemiro também fez a diferença. Longe de ser um volante “brucutu”, ele serviu Rodrygo em uma trama na qual a Seleção encurralou a Coreia do Sul no campo de defesa. Até os zagueiros Éder Militão e Gabriel Magalhães ocupavam a frente da área adversária.

"Estou trabalhando muito todos os dias para que as coisas venham. Eu dedico à minha família, que me ajudou bastante. A nossa equipe vem crescendo a cada treino. Quero continuar nesse ritmo" Estêvão, atacante, autor de dois gols

A jogada com drible de Vinicius Junior, corta-luz e passe curto preciso de Casemiro deixou Rodrygo em condição para ajeitar o corpo, preparar o chute e finalizar cruzado no canto esquerdo do goleiro Hyeon-woo Jo para consolidar a imposição do jogo do Brasil. Rodrygo recebeu a bola de Vinicius Junior no quarto, relembrando a parceria na campanha do título do Real Madrid na Champions League de 2024.

O segundo de Estêvão teve um elemento importante: a pressão na saída de bola. O atacante de 18 anos aproveitou-se da bobeira de um dos defensores mais experientes da Coreia do Sul, Min-jae Kim, do Bayern de Munique, invadiu a área e fez o quarto. Vinicius Junior encheu a mão do Brasil de gols em um contra-ataque no qual saiu sozinho na frente do gol, driblou o marcado e chutou para anotar o quinto. A bola ainda desviou no goleiro. Matheus Cunha não marcou, mas deu a assistência para Vini.

FICHA TÉCNICA

COREIA DO SUL 0

Jo Hyeon-Woo; Kim Min-jae (Park Jin-Seob), Cho Yu-Min e Kim Ju-Sung; Seol Young-Woo, Hwang In-Beom (Castrop), Paik Seung-Ho, Lee Jae-Sung (Kim Jin-Gyu), Lee Kang-In (Lee Dong-Gyeong) e Lee Tae-Seok; Son Heung-Min (Oh Hyeon-Gyu).

Técnico: Hong Myung-bo.

BRASIL 5

Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Estêvão (Lucas Paquetá), Matheus Cunha (Igor Jesus), Vini Jr. (Richarlison) e Rodrygo.

Técnico: Carlo Ancelotti.

Estádio: World Cup Stadium, em Seul

Gols: Estêvão, aos 12, e Rodrygo, aos 40 do primeiro tempo; Estêvão, no 1º, e Rodrygo, aos 3, e Vini Jr, aos 32 do segundo tempo

Cartões amarelos: Kim Ju-Sung, Kim Min-jae e Won Du-Jae (Coreia do Sul); Gabriel Magalhães

Público e renda: não divulgados

